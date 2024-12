Hołownia podsumował rok rządu. Przyznał to wprost

W pierwszą rocznicę powołania koalicyjnego rządu w skład którego wchodzą Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewica Szymon Hołownia przyznał, że nie wszystko udało się w tym czasie zrobić.

Hołownia: Mamy jeszcze trzy lata, żeby wywiązać się z obietnic

– Dzisiaj mamy rocznicę rządu – mówił w Pabianicach lider Polski 2050 i kandydat tego ugrupowania na prezydenta. Jak podkreślił, w dniu tym wielu ministrów podsumowuje miniony rok. On również pokusił się o takie podsumowanie. – Sporo jest rzeczy, które udało się zrobić. Mogę je wymieniać w obszarach, za które my odpowiadamy: w klimacie, w różnych innych miejscach, gdzie jesteśmy, w środkach europejskich – wyliczał.

Hołownia wskazywał, że wiele procesów zostało zaczętych, wiele ustaw jest uchwalonych i one dopiero wejdą w życie. – Jako marszałek mogę powiedzieć, że połowę ustaw z rządu, które uchwaliliśmy w ubiegłym roku, uchwaliliśmy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, więc one do obrotu dopiero teraz wchodzą – tłumaczył.

Zadając pytanie, czy można było to zrobić wcześniej, przyznał, że "pewnie można było". – Ale dobrze, że te rzeczy, które zostały zrobione, zostały zrobione – dodał.

Polityk podkreślił jednocześnie, że jest sporo tych rzeczy, które nie zostały zrobione. – Mamy jeszcze trzy lata, żeby je zrobić i się wywiązać z tych obietnic, które były złożone – stwierdził.

Pierwszy rok rządu Tuska. "Koalicja nieudaczników niszczy nasz kraj"

13 grudnia 2023 roku prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd tworzony przez koalicję KO-Trzecia Droga-Lewica. Po roku od przejęcia władzy, politycy Koalicji Obywatelskiej postanowili pochwalić się dokonaniami prezentując w mediach społecznościowych specjalne wideo. Z kolei premier Donald Tusk podsumował rok swoich rządów już wczoraj.

"Równo rok temu wygłosiłem expose w imieniu Waszego rządu" – napisał w czwartek na platformie X. Do swojego wpisu premier załączył wspominany wyżej spot. Słyszymy w nim, że był to czas zmian na lepsze.

W piątek Prawo i Sprawiedliwość opublikowało własny spot, w którym podsumowało ostatnie 12 miesięcy w polskiej polityce. Ocena rządów Tuska wystawiona przez główną partię opozycyjną jest jednoznaczna: obecny rząd jest najgorszym w historii kraju.

"Koalicja nieudaczników niszczy nasz kraj. To był #ZłyRokDlaPolski!" – czytamy na profilu partii na platformie X.

