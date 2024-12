"Koalicja nieudaczników niszy kraj". Specjalny spot PiS na rok rządów Tuska

13 grudnia 2023 roku prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd tworzony przez koalicję KO-Trzecia Droga-Lewica. Po roku od przejęcia władzy, politycy Koalicji Obywatelskiej postanowili pochwalić się dokonaniami prezentując w mediach społecznościowych specjalne wideo. Z kolei premier Donald Tusk podsumował rok swoich rządów już wczoraj.

"Równo rok temu wygłosiłem expose w imieniu Waszego rządu" – napisał w czwartek na platformie X. Do swojego wpisu premier załączył wspominany wyżej spot. Słyszymy w nim, że był to czas zmian na lepsze.

PiS podsumowuje rok rządów Tuska

W piątek Prawo i Sprawiedliwość opublikowało własny spot, w którym podsumowało ostatnie 12 miesięcy w polskiej politycy. Ocena rządów Tuska wystawiona przez główną partię opozycyjną jest jednoznaczna: obecny rząd jest najgorszym w historii kraju.

"Koalicja nieudaczników niszczy nasz kraj. To był #ZłyRokDlaPolski!" – czytamy na profilu partii na platformie X.

Na opublikowanym filmie widzimy m.in. informacje o dramatycznie złych wynikach finansowych państwowych spółek, wstrzymaniu inwestycji Olefiny III czy zdjęcia pokazujące skutki niedawnej powodzi.

– Mija rok rządów Koalicji 15 Października. To dopiero rok, a monstrualnie zadłużają Polskę na ponad pół biliona złotych na najbliższe dwa lata. To dopiero rok, a służba zdrowia na skraju bankructwa. To dopiero rok, a Spółki Skarbu Państwa zaliczają ogromne straty. To dopiero rok, a kolejne strategiczne inwestycje są wstrzymywane, a rolnicy są pałowani za walkę o nasze bezpieczeństwo żywnościowe – mówi lektor w opublikowanym spocie, nawiązując do powtarzanego w spocie KO stwierdzenia "to dopiero rok".

Dalej słyszymy jeszcze o drożyźnie w polskich sklepach, przejęciu mediów publicznych, wstrzymaniu programu inwestycji strategicznych, braku pomocy dla powodzian i niedotrzymaniu obietnic wyborczych.

– To zły rok dla Polski! – mówi lektor na końcu filmu.

