Hołownia nie udzielił Romanowskiemu pełnomocnictwa. "Innej kandydatury nie będzie"

Szymon Hołownia podpisał pełnomocnictwa na 2025 r. dla członków polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Marszałek Sejmu nie udzielił pełnomocnictwa posłowi Marcinowi Romanowskiemu, którego zgłosił klub PiS.

"Na 23.01 zwołałam spotkanie polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Klub PiS ponownie zgłosił posła Romanowskiego do ZPRE. Tego samego, któremu RE uchyliła immunitet. I który uciekł do Budapesztu mimo wystawienia europejskiego nakazu aresztowania. Spytamy PiS, dlaczego po raz kolejny chce oszukać wymiar sprawiedliwości" – napisała w środę na platformie X Agnieszka Pomaska, poseł Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

"Pan marszałek ma problem"

Głos w sprawie zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Jeżeli chodzi o uzasadnienie obecnego pobytu na Węgrzech pana Romanowskiego, to z punktu widzenia prawa i polskiego, i międzynarodowego, on jest całkowicie uzasadniony, z tego względu, że nie ma absolutnie żadnych gwarancji bezstronnego procesu. (...) My nie widzimy żadnych powodów, żeby pana posła Romanowskiego nie wysyłać do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy – powiedział na konferencji prasowej.

– Innej kandydatury nie będzie. Poza tym ja nie bardzo widzę podstawy prawne, żeby pan marszałek Hołownia się zgadzał albo nie zgadzał. Pan marszałek ma problem z prawem – stwierdził Kaczyński.

Polska delegacja do ZPRE

Kancelaria Sejmu przekazała, że w składzie sejmowej części polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy znaleźli się stali przedstawiciele: Paweł Jabłoński (PiS), Danuta Jazłowiecka (KO), Daniel Milewski (PiS), Wanda Nowicka (Lewica), Mirosław Adam Orliński (PSL), Ryszard Petru (Polska 2050), Agnieszka Pomaska (KO), Katarzyna Sójka (PiS) oraz Krzysztof Truskolaski (KO).

Zastępcami stałych przedstawicieli będą posłowie: Iwona Arent (PiS), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Konrad Frysztak (KO), Patryk Jaskulski (KO), Jan Kanthak (PiS), Michał Krawczyk (KO), Aleksandra Leo (Polska 2050) i Kacper Płażyński (PiS). Ponadto jest jeden wakat – dla parlamentarzysty PiS.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jest ciałem doradczym, nie posiada uprawnień prawodawczych – nie może stanowić prawa, co wyraźnie odróżnia je od parlamentów narodowych.

Zgromadzenie składa się z delegatów parlamentów narodowych poszczególnych państw członkowskich Rady Europy.

Sprawa Romanowskiego

Od 19 grudnia 2024 r. poseł PiS Marcin Romanowski przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Zrzekł się statusu posła zawodowego i nie będzie w związku z tym pobierać poselskiego wynagrodzenia.

Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym rzekomych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec polityka. Wystąpiono też do Interpolu o wydanie czerwonej noty.

