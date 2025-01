Romanowski pyta Tuska o WOŚP. Ile daje państwo na działalność Owsiaka?

Przebywający na Węgrzech poseł PiS Marcin Romanowski przedłożył w KPRM cztery interpelacje. W pierwszej zwraca się on do premiera Donalda Tuska w sprawie "środków finansowych przekazanych dla Fundacji WOŚP w latach 2024 oraz w bieżącym roku 2025". Romanowski chce wskazania, jakie kwoty zostały przekazane na rzecz WOŚP "przez spółki Skarbu Państwa, ministerstwa oraz inne publiczne podmioty podlegające rządowi". Dodatkowo polityk pyta o to, jak wygląda współpraca marketingowa między instytucjami państwa i WOŚP. "Jakie środki finansowe PKN Orlen dotychczas przekazał na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach projektu »Kawa na Orlenie«" – pyta Marcin Romanowski w interpelacji.

Drugie pismo dotyczy rozwoju fotowoltaiki. Poseł PiS pyta szefa rządu m.in. o nakłady finansowe rządu "na wsparcie inwestycji w fotowoltaikę, zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw".

Trzecia interpelacja odnosi się do działalności ochotniczych straży pożarnych. Romanowski zaznacza, że "odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach". Poseł dopytuje o finanse i kwoty przeznaczone na wsparcie działań OSP oraz modernizację sprzętu.

Czwarta, ostatnia interpelacja parlamentarzysty to temat Funduszu Dróg Samorządowych. W dokumencie pada pytanie o to, jaką kwotę rząd chce przeznaczyć na ten cel w 2025 r.

Mec. Bartosz Lewandowski poinformował 19 grudnia 2024 roku, że rząd Węgier uwzględnił wniosek posła Marcina Romanowskiego i udzielił mu ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy o prawie azylu z 2007 r. w związku z podejmowaniem przez polski rząd i podległą mu Prokuraturę Krajową "działań naruszających jego prawa i wolności". Pełnomocnik Romanowskiego podkreślił, że jest to pierwszy przypadek przyznania polskiemu politykowi ochrony międzynarodowej w innym kraju po 1989 r.

Doniesienia o przyznaniu polskiemu parlamentarzyście azylu potwierdził później w rozmowie z węgierskimi mediami szef kancelarii premiera Viktora Orbana i wiceprzewodniczący Fideszu Gergely Gulyas.

