Dramatu pisarki Marii Nurowskiej ciąg dalszy

Nie tak dawno pisaliśmy, jak z tęsknotą wspominała, że wolałaby żyć pod protektoratem rosyjskim niż z obecną władzą, i myśleliśmy, że trudno będzie to przebić. A jednak!

„Nie wiem jak wy, ale ja już nie wytrzymuję tego, co się dzieje. Z jednej strony mafia, która rujnuje to wszystko, na co pracowaliśmy 30 lat, na szacunek i godne miejsce wśród wolnych narodów Europy, a z drugiej podzielona, bezradna opozycja!” – żali się na swoim Facebooku.

„W czasie wojny moi rodzice, oboje byli w podziemiu, a ponadto w lesie, w tunelach do przechowywania sadzonek (ojciec był leśnikiem) ukrywało się kilka rodzin żydowskich. Aby przetrwać, rano wypijali szklankę samogonu. Może pójdę w ich ślady.”.. – zapowiedziała. Jak to? To dotychczas te wszystkie bzdury były na trzeźwo?