Zuzanna Falzmann odchodzi z TVP. Ma przejść do Orlenu

Dziennikarka była związana z TVP od 2016 r. Przez wiele lat Falzmann była korespondentką w Stanach Zjednoczonych (zaczynała jeszcze w telewizji Polsat). W maju 2019 r. podjęła decyzję o powrocie do Polski. W listopadzie została prowadzącą "Panoramę" w TVP2. Jako korespondent TVP w Waszyngtonie zastąpił ją Rafał Stańczyk.

"Tysiące relacji, wywiadów, programów i rozmów z niesamowitymi ludźmi na całym świecie. Po 22 latach pracy w telewizji podjęłam decyzję że czas na nowy rozdział w życiu zawodowym. Przepięknie dziękuję Państwu za wszystkie spotkania przed kamerą i za kamerą. I do zobaczenia" – napisała we wtorek na Twitterze Falzmann.

Według nieoficjalnych informacji, Falzmann ma przejść do koncernu paliwowego PKN Orlen. Falzmann ani Orlen nie ujawniają jakie obejmie stanowisko. – Tak jak napisałam, żegnam się z mediami. Nie przechodzę ani do żadnej innej telewizji, ani do radia czy wydawnictwa. Po powrocie do Polski dostałam kilka propozycji pracy. Zdecydowałam się na jedną z nich. Nowy pracodawca za dwa - trzy dni sam wyda komunikat w tej sprawie – powiedziała dziennikarka portalowi Wirtualnemedia.pl.

Zuzanna Falzmann jest córką byłego inspektora NIK Michała Falzmanna, który ujawnił "matkę wszystkich afer III RP", czyli aferę FOZZ. Zmarł w tajemniczych okolicznościach w 1991 r.