Wstrząs w kopalni "Rudna". Jeden z górników nie żyje

W momencie wstrząsu pod ziemią pracowało 5 górników, ale ratownikom udało się dotrzeć do czwórki z nich. Uratowani mężczyźni mają lekkie urazy. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitala.

Jak informuje RMF FM, piątego z górników niestety nie udało się uratować. Gdy go zlokalizowano, było już za późno. Mężczyzna miał 35 lat i pracował w ZG "Rudna" od 2007 roku.

Do wstrząsu doszło przed godziną 13 w Zakładach Górniczych "Rudna". Było to tzw. górnicza "szóstka" w 10-stopniowej skali. Decyzją KGHM wprowadzono trzydniową żałobę we wszystkich oddziałach.