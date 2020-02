"Mam do tego prawo". Tak Kempa wytłumaczyła swoją kontrowersyjną wypowiedź

– Widzimy, jak pan i kandydatka na pierwszą damę radośnie oklaskujecie ataki na Polskę – stwierdziła podczas sobotniej konwencji Solidarnej Polski w Warszawie Beata Kempa. Polityk zwróciła się tak do Roberta Biedronia. Jej wypowiedź spotkała sięz falą krytyki. Tuż po konwencji posłanka tłumaczyła się z kontrowersyjnych słów.

– Przecież to jest prawda. Przecież oni się wypowiadali na ten temat. Jeden w Parlamencie Europejskim, drugi w zgromadzeniu parlamentarnym, to są cytaty z tych panów – powiedziała europosłanka.

– Ja powiedziałam o pierwszej damie. A tak nie jest? – pytała Beata Kempa. – A nie ma pretendenta do pierwszej damy? No jest pretendentem – dodała, podkreślając, iż "to jest oczywiste". – Ja się gubię, ja nie wiem, kto jest w formie żeńskiej, kto w formie męskiej. Mam do tego prawo – oświadczyła. – Natomiast jeśli pan Biedroń zostanie prezydentem, a zakładam, że tak się nie stanie, ale gdyby tak się stało, no to mamy pierwszą damę – skwitowała.