Cenckiewicz wspomina płk. Kuklińskiego. "Przeszywały mnie dreszcze"

Dziś mija 16 rocznica śmierci płk. Ryszarda Kuklińskiego. Wybitnego polskiego wojskowego wspomniał na Twitterze członek IPN i dyrektor WBH, dr hab. Sławomir Cenckiewicz.

"40 lat po płk. Ryszardzie Kuklińskim stałem w IPN nad mapami obrazującymi atak wojsk Układu Warszawskiego na Zachód i odwet NATO... Przeszywały mnie dreszcze. Pomyślałem wówczas, co musiał czuć on - Wielki i Cichy Bohater Zimnej Wojny. gen. bryg. Ryszard Kukliński (1930-2004)" – napisał na Twitterze publicysta "Do Rzeczy".

W roku 1971 Ryszard Kukliński jako wojskowy z własnej inicjatywy nawiązał kontakt z amerykańskim wywiadem (CIA). Podjął tę współpracę m. in. po wydarzeniach na Wybrzeżu w 1970 roku (wojsko użyło broni przeciwko robotnikom). W kontakcie z Amerykanami Kukliński przyjął pseudonim Jack Strong. Za przekazywane USA informacje nie brał wynagrodzenia.

"Jack Strong" zmarł 11 lutego 2004 roku.