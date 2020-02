Niemcy zgodzili się na przejęcie Condora przez Polskę

Niemiecki urząd antymonopolowy Bundeskartellamt zgodził się na przejęcie linii Condor przez LOT. Condor to czarterowa linia lotnicza. Należała do brytyjskiego biura turystycznego Thomas Cook, które upadło we wrześniu 2019 roku.

Polska Grupa Lotnicza przejmuje niemiecką linię Condor - to potwierdzone. Zgodę na transfer wyraził właśnie niemiecki urząd antymonopolowy.

O przejęciu firmy przez polską spółkę informowali już miesiąc temu premier Mateusz Morawiecki i prezes LOT Rafał Milczarski. – Polska pokazuje, że awans naszego kraju do krajów dojrzałych nie jest przypadkiem. Polskie firmy przejmują potężne firmy zagraniczne – mówił na konferencji prasowej w styczniu szef polskiego rządu. Morawiecki chwalił LOT za ostatnie osiągnięcia mówiąc, że w porównaniu do 2015 r. linie przewożą ponad dwa razy więcej pasażerów i "to jest fenomenalny przyrost". – Ta ekspansja LOT napawa nas dumą – powiedział. Condor należał do brytyjskiego biura turystycznego Thomas Cook, które upadło we wrześniu 2019 roku. Firma dysponuje 35 samolotami i przewozi 7 mln pasażerów rocznie.