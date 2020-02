Jan Śpiewak: Trzaskowski nie ma ambicji, by cokolwiek w Warszawie zmienić

W Warszawie została wprowadzona uchwała krajobrazowa. Jej celem ma być ograniczenie niekontrolowanych reklam. Jednocześnie jednak pojawiły się informacje, że po wejściu w życie uchwały zyska jedna, konkretna firma, należąca do koncernu Agora AMS. Jak Pan to ocenia?

Jan Śpiewak: Jeśli chodzi o AMS to jest to kwestia nieszczęsnych przystanków, które są de facto słupami ogłoszeniowymi. Bo funkcji przystanku – chroniącego przed deszczem, czy słońcem, nie pełnią. Osobiście jestem za jak najbardziej radykalnym ograniczeniem reklam w przestrzeni miejskiej. Jednak nie może być tak, że takie ograniczenie będzie faworyzować tylko jedną firmę.

W grudniu minął rok prezydentury Rafała Trzaskowskiego. Mamy budzącą pewne kontrowersje uchwałę krajobrazową, ostatnio mieliśmy spór o wycinkę drzew na Wybrzeżu Helskim, w kwestii reprywatyzacji nie zmieniło się wiele…

Nie zmieniło się w zasadzie nic. Prezydentura Rafała Trzaskowskiego jest to kontynuacja rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz. Tego samego układu, który rządził wcześniej. Myślę, że Rafał Trzaskowski nie jest zbytnio zainteresowany tym, co się dzieje w Warszawie. Nie widzę w nim żadnej ambicji, potrzeby, żeby coś tutaj zmienić. Jeśli chodzi o reprywatyzację mamy rzeczy skandaliczne, jak odwołania się do sądu w sprawie korzystnych decyzji komisji weryfikacyjnej. Mamy wspomniane wycinki zieleni nad Wisłą. Ani nie ma postawienia na transport publiczny, ani na samochody. Wydaje się, że Rafał Trzaskowski chce jako prezydent zadowolić wszystkich. W rezultacie nie zadowala nikogo. I jego jedynym atutem jest to, że jest z Platformy a nie z PiS-u, co w Warszawie daje popularność.

1 marca organizowany jest protest w sprawie śmierci śp. Jolanty Brzeskiej, zamordowanej działaczki lokatorskiej. W jej sprawie w 2016 roku wznowione zostało śledztwo. Wiemy, co z nim się dzieje?

Marsz organizuje akurat Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, ja na nim będę. 1 marca będzie spotkanie na Skwerze Brzeskiej, ku jej pamięci. 2-go marca odbędzie się protest w sprawie braku postępów w śledztwie. Daje się przecież rozwiązać sprawy zabójstw po wielu latach, tu nie widzimy, by coś się działo. Najbardziej niepokoi jednak fakt, że nie słyszymy, by pociągnięto do odpowiedzialności osoby odpowiedzialne za to wcześniejsze, skandaliczne śledztwo. Tej sprawiedliwości wciąż nie ma. Są jakieś zatrzymania, ale nikt nie odpowiedział politycznie. To wygląda trochę tak, jakby ktoś chciał króliczka nie łapać, ale gonić.

I jeszcze jedna kwestia – znany jest Pan raczej z lewicowych przekonań, a zaangażował się Pan w obronę zniszczonego przez sądy przedsiębiorcy, Mirosława Ciełuszeckiego. Dlaczego?

Ja jestem po pierwsze patriotą, po drugie jestem patriotą gospodarczym. Przedsiębiorcy powinni być traktowani na równi z innymi obywatelami. Jeżeli państwo polskie niszczy firmę, która była ważna z punktu interesu państwa, interesu społecznego, zatrudniała wiele osób, to trzeba się temu przeciwstawić. Po trzecie – ten cały proces, to ewidentna krzywda człowieka. I tu już nie ma znaczenia, lewica, prawica, liczy się przeciwstawienie ludzkiej krzywdzie.