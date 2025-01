Niemiecka gospodarka pod kreską. PKB w dół drugi rok z rzędu

W 2024 r. niemiecka gospodarka znalazła się w recesji technicznej. PKB Niemiec (w ujęciu wyrównanym sezonowo) spadł o 0,2 proc. rok do roku – podał Federalny Urząd Statystyczny Destatis, prezentując wstępne dane za ubiegły rok. Konsensus rynkowy wynosił 0,2 proc. spadku (w ujęciu wyrównanym sezonowo).

– Presja cykliczna i strukturalna stanęła na drodze do lepszego rozwoju gospodarczego w 2024 r. – powiedziała prezes Destatis Ruth Brand na konferencji prasowej w Berlinie. – Obejmują one rosnącą konkurencję dla niemieckiego przemysłu eksportowego na kluczowych rynkach zbytu, wysokie koszty energii, utrzymujący się wysoki poziom stóp procentowych oraz niepewne perspektywy gospodarcze. W tym kontekście niemiecka gospodarka po raz kolejny skurczyła się w 2024 r. – dodała.

Niemcy znów pod kreską

W 2023 r. niemiecki Produkt Krajowy Brutto spadł o 0,3 proc. Ostatni raz dwa lata z rzędu pod kreską niemiecka gospodarka była w latach 2002-2003. Wtedy też rządziła Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD), a kanclerzem był Gerhard Schroeder.

W ubiegłym roku osłabł niemiecki przemysł, zwłaszcza najbardziej dochodowe branże, takie jak chemiczna, metalowa czy motoryzacyjna. Inwestycje w nowe maszyny i wyposażenie spadły aż o 5,5 proc. Ogromne problemy ma także branża budowlana. Ponadto skurczył się handel zagraniczny. Eksport towarów i usług, kluczowy dla przychodów Niemiec, spadł o 0,8 proc.

Polska ratuje niemiecką gospodarkę

Co ciekawe, Polska jest obecnie większym odbiorcą niemieckich towarów niż Chiny. W okresie od stycznia do listopada ubiegłego roku niemiecki eksport do Polski wzrósł o 3,7 proc., o 2,7 mld euro. Tzw. eksport netto, będący składową PKB, poprawił się dla Niemiec w relacjach z Polską o 6,3 mld euro.

Z danych GUS wynika, że Polska w ciągu 10 miesięcy 2024 r. znaczną część wydatków przeznaczyła na zakup niemieckich samochodów. Wydatki na auta osobowe z silnikiem benzynowym wzrosły aż o 97 proc. rok do roku, osiągając wartość 1,3 mld euro.

Czytaj też:

Jak firma najbogatszego Niemca zrobiła z polskiego miasta Neapol?Czytaj też:

Smutne dane z Niemiec. Chodzi o PolakówCzytaj też:

"Nie ma preferencji dla polskich podmiotów". Niemcy mogą przejąć cenne polskie złoża