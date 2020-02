Szczerski: Inicjatywa Trójmorza to przykład jak budować przyszłość Europy

– Dzisiaj Krasiczyn wita wspaniałych gości z 11 państw europejskich. To spotkanie to dalszy ciąg refleksji nad naszą współpracą i przyszłością Europy – mówił poseł PiS, były marszałek Sejmu Marek Kuchciński, otwierając konferencję "Europa Karpat"

Jakiej Europy chcemy?

Uczestniczy pierwszego panelu próbowali odpowiedzieć na pytanie o przyszłość Unii Europejskiej i współpracy państw europejskich. Gościem panelu był m.in. szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

– Dowodów na kryzys Europy jest coraz więcej. Przykładem jest m.in. to, jak bardzo interesy ekonomiczne krajów burzą wspólne europejskie zasady – tłumaczył Szczerski.

Jak podkreślił polityk, przykładem takiej sytuacji są przepisy transportowe. – Europejscy politycy na jednym wydechu mówią o walce z klimatem (…) a na drugim wydechu, głosują za przepisami, które zmuszą kilkaset europejskich tirów raz na kilka tygodni by przemierzały Europę (wracając do kraju siedziby przedsiębiorstwa - red.), na rzecz interesu ekonomicznego – mówił szef gabinetu prezydenta.

– Jednocześnie mamy więc usta pełne frazesów, z drugiej narzuca się (…) krajom dyrektywę, która wymusiłyby wytwarzanie ogromnej ilości szkodliwych dla klimatu spalin – dodał.

Szczerski podkreślił następnie, że pytany o przyszłość Europy i europejskiej współpracy, myśli właśnie o tym, co dzieje się w ramach Inicjatywy Trójmorza. – To jest według mnie przykład tego, jak budować przyszłość Europy, wspólne zasady z szacunkiem dla poszczególnych państw. (…) To pokazanie, że można dzisiaj w Europie, nawet w ramach tak podzielonej Unii Europejskiej, zbudować pozytywny projekt, przyczyniający się do rozwoju Europy, szanując podmiotowość państw i widząc realne problemy – tłumaczył. – Tak kiedyś funkcjonowały państwa Unii (…) widziały, że nie są konkurencyjne i muszą współpracować – dodał polityk.

Jak podkreślił polityk, zapytany o to, jak rozumie definicję państw trójmorza, stwierdził, że jest to dynamiczna wspólna aspiracji. – Dla mnie to są trzy elementy – po pierwsze utrzymanie dynamiki, dynamiki rozwoju i wzrostu, po drugie wspólnota, poczucie, że jesteśmy i powinniśmy być razem i po trzecie aspiracje, nieuznanie tego, że jesteśmy biedniejsi czy słabsi – stwierdził szef gabinetu prezydenta.

W dniach 22-23 lutego odbywa się 26. edycja Konferencji "Europa Karpat". Parlamentarzyści, ministrowie, eksperci, samorządowcy i naukowcy spotkają się w Krasiczynie na Podkarpaciu, by rozmawiać o strategii rozwoju Karpat i rozwoju infrastruktury regionu, a także współpracy parlamentarnej na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Współorganizatorem wydarzenia jest Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

26. edycja Konferencji "Europa Karpat"