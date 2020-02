Prezydenckie weto? Gowin zabrał głos. ws. rekompensaty dla mediów publicznych

W połowie lutego posłowie przyjęli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia. Sejm odrzucił w tej kwestii weto Senatu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Podczas dzisiejszej rozmowy z Tok FM wicepremier nie krył swojego chłodnego stosunku do ewentualnego weta.

– Jeśli ktoś głosował za ustawą, a jak głosowałem za, to trudno, żeby doradzał prezydentowi zawetowanie tej ustawy. Wiele rzeczy się wydarzyło. Przede wszystkim wydarzyła się demagogiczna akcja opozycji, sprawiająca wrażenie na opinii publicznej, jako byśmy te pieniądze odebrali chorym na nowotwory. Pod rządami Zjednoczonej Prawicy nakłady na służbę zdrowia wzrosły o kilkadziesiąt miliardów – mówił w rozmowie z Piotrem Kraśką.

Będzie weto prezydenta?

Jak przyznaje Krzysztof Łapiński, głowa państwa może zawetować ustawę. – Jeszcze kilkanaście dni temu uważałem, kiedy ta ustawa [o rekompensacie dla mediów publicznych] wchodziła pod obrady Sejmu, że raczej prezydent podpisze tę ustawę, bo media publiczne pewnie potrzebują pieniędzy. Bez tych pieniędzy ciężko będzie im przetrwać, natomiast dzisiaj patrząc jak duże mogą być koszta podpisania takiej ustawy, nie tyle skłaniam się, co zastanawiam się, czy jednak rozwiązanie nie będzie inne i coraz bardziej prawdopodobne moim zdaniem jest, ale to tylko moja dywagacja, robocza hipoteza, nawet zawetowanie ustawy po oszacowaniu możliwych nawet strat wyborczych, że skoro ta ustawa budzi takie kontrowersje, została sklejona umiejętnie przez opozycję z pieniędzmi na onkologię… – mówił polityk w dzisiejszej audycji radia Plus.