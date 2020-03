Koronawirus w Polsce. Premier zabrał głos

"Jestem w kontrakcie z ministrem Łukaszem Szumowskim w związku z pierwszym przypadkiem koronowirusa. Na szczycie V4 ten temat był wśród kluczowych kwestii. Przedstawiłem naszym partnerom założenia specustawy. Proszę o przestrzeganie zasad wskazanych przez służby sanitarne i lekarzy" – napisał premier.

Z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego w Pradze odbywa się nadzwyczajne spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. Szefowie rządów Polski, Czech, Węgier i Słowacji omawiają sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Europie. Z kolei w Polsce po południu odbędzie się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Morawieckiego.

– Musimy na bieżąco wymieniać się informacjami w kluczowych sprawach, a do takich najważniejszych należy dzisiaj powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Europie. Wiadomo, że w Polsce zarejestrowaliśmy pierwszy przypadek wystąpienia pacjenta z koronawirusem. Chcemy się wymieniać doświadczeniami. Bardzo ważna jest współpraca na forum UE, dlatego zaproponowaliśmy spotkanie w formacie ministrów zdrowia. Takie spotkanie odbędzie się w piątek i na tym spotkaniu będą dyskutowane zarówno kwestie związane z dostawami leków, sprzętu, uniezależnienie się od niektórych dostawców. Widać, że jak świat jest globalną wioską, to niesie to bardzo dużo szans, ale też pewne ryzykowne zagrożenia – powiedział premier Mateusz Morawiecki w Pradze.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce potwierdził w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zarażony pacjent przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Według informacji "Gazety Lubuskiej" pacjent, u którego wykryto koronawirusa, przebywał w Niemczech na karnawale w Nadrenii Północnej Westfalii. Do kraju wrócił autokarem rejsowym. Do szpitala w Zielonej Górze został przetransportowany specjalną karetką z Cybinki. Wiadomo, że pacjent miał m.in. kaszel i wysoką gorączkę, przekraczającą 38 stopni. Grupa osób objętych kwarantanną, które miały z nim kontakt, nie jest duża.