"Myjcie się dziewczyny...". Żenujący żart polityka Konfederacji

„Najnowsze zalecenie Ministerstwa Zdrowia PiS ws. koronawirusa: »Myjcie się dziewczyny – nie znacie dnia, ani godziny«” – taki post Jacek Wilk zamieścił na Facebooku.

Jego wpis wywołał szereg komentarzy. Wielu internautów nie kryło zażenowania poziomem żartu byłego posła. "Obrzydliwe", "Co za komentarz.... wspolczuje Pana zonie. Corce tez by Pan tak powiedzial?", „Muszę mówić jak bardzo jest to żałosne?” - to tylko niektóre komentarze.

Przypomnimy, że to nie pierwszy raz, gdy były poseł naśmiewał się z koronawirusa. Miesiąc temu Jacek Wilk zamieścił grafikę, na której widać Jarosława Kaczyńskiego z koroną na głowie i podpisem "koronawirus". Jego wpis nawiązywał do chaosu wokół reformy wymiaru sprawiedliwości autorstwa PiS.

Koronawirus w Polsce

Wczoraj w Polsce potwierdzono pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem. Mężczyzna przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Jego stan jest dobry. Według informacji "Gazety Lubuskiej" pacjent, u którego wykryto koronawirusa, przebywał w Niemczech na karnawale w Nadrenii Północnej Westfalii. Do kraju wrócił autokarem rejsowym. Do szpitala w Zielonej Górze został przetransportowany specjalną karetką z Cybinki. Wiadomo, że pacjent miał m.in. kaszel i wysoką gorączkę, przekraczającą 38 stopni. Grupa osób objętych kwarantanną, które miały z nim kontakt, nie jest duża.

W związku z pierwszym potwierdzonym przypadkiem koronawirusa Główny Inspektorat Sanitarny wydał komunikat, w którym przypomina o częstym myciu lub dezynfekowaniu rąk oraz zasadach ochrony podczas kichania i kaszlu.