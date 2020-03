Oszuści wykorzystują epidemię i rozsyłają fałszywe SMS-y. Zobacz, jakiego linku unikać

"Ministerstwo Zdrowia nie rozsyła żadnych SMS-ów dotyczących wsparcia żywieniowego, to fake news" - przekazał resort. Władze i policja proszą, by nie wchodzić na stronę internetową, do której link znajduje się w SMS-ach rozsyłanych przez oszustów.

Treść wiadomości tekstowej rozsyłanej przez oszustów zamieściła na Twitterze Polska Policja. W SMS-ie widać link do fałszywej strony internetowej, którą oszuści podają jako witrynę Ministerstwa Zdrowia. W ten sposób przestępcy mogą wyłudzić pieniądze lub dane.

Resort, banki oraz policja przestrzegają, by pod żadnym pozorem nie wchodzić na podaną stronę. Oszuści rozsyłają także inne wiadomości zawierające fałszywe informacje o masowych szczepieniach przeciwko koronawirusowi. MZ podkreśla, że nie przesyła nikomu żadnych wiadomości SMS w związku z epidemią, ani nie planuje żadnych masowych szczepień.