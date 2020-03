"#ZostańWPałacu na następne 5 lat". Wielowieyska chciała zażartować z prezydenta, odpowiedzieli internauci

Część polityków opozycji oraz niechętnych władzy dziennikarzy krytykuje prezydenta Andrzeja Dudę (oraz przedstawicieli rządu) za aktywność z mediach. Dodatkowo krytycy prezydenta uważają, że powinien on ograniczyć np. spotkania z lekarzami i wizyty w szpitalach, ponieważ twierdzą, że wszystkie działania Dudy to nie wykonywanie obowiązków głowy państwa, tylko okazja do prowadzenia kampanii wyborczej.

#ZostańwPałacu na 5 lat?

Kiedy dwa dni temu prezydent zaapelował na Twitterze, aby unikać opuszczania swoich domów, odpisał mu zastępca red. nacz. „Gazety Wyborczej” Jarosław Kurski.

„Panie prezydencie #zostanwdomu” – napisał Kurski, a wtórowała mu dziennikarka „GW” Dominika Wielowieyska: „albo szczególna propozycja dla głowy państwa #zostańwpałacu”.

Wpis dziennikarki rozbawił internautów, którzy pytają na Twitterze czy Wielowieyska kibicuje Andrzejowi Dudzie w wyborach prezydenckich.