Pacjent "zero" wyleczony z koronawirusa

To bardzo dobra wiadomość. "Pacjent zero" to pierwsza osoba w Polsce, u której zdiagnozowano koronawirusa. Informację o pierwszym zakażeniu w kraju przekazano 4 marca.

"Z wielką przyjemnością informujemy, iż kolejne wyniki pacjenta zero, które przyszły w dniu dzisiejszym są NEGATYWNE ! - A to oznacza, że możemy go uznać za wyleczonego i w dniu jutrzejszym wypisać do domu" – poinformował cytowany na Facebooku zielonogórskiego szpitala szef oddziału zakaźnego lek. Jacek Smykał.

"W naszym szpitalu przebywał ponad 2 tygodnie, bo od 2 marca. Życzymy mu nie tylko dalszego zdrowia, ale również spokoju! Niech ta informacja będzie światełkiem w tunelu, do którego wszyscy wjechaliśmy" – informuje zielonogórska placówka.

Z danych resortu zdrowia wynika, że obecnie z powodu koronawirusa hospitalizowane są 833 osoby, ponad 14 tys. objęto kwarantanną; a ponad 22 tys. zgłoszono do kwarantanny po powrocie do kraju. Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 35 tys. 853 osoby. Chorobę potwierdzono u 221 osób. 5 z nich zmarło.