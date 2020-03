Biedronka wprowadza duże zmiany. Nowe godziny otwarcia

Pracownicy Biedronki zostaną podzieleni na dwie grupy i pracować będą rotacyjnie, tak by uniknąć sytuacji, że cały zespół jednocześnie będzie musiał poddać się kwarantannie – informuje serwis money.pl.

Jednak to nie koniec zmian. Biedronka zmienia organizację pracy, by w lepszym stopniu chronić pracowników, którzy poprzez codzienny kontakt z setkami klientów są narażeni na zarażenie koronawirusem. "Najpóźniej od najbliższego poniedziałku 23 marca do odwołania, w naszych sklepach wprowadzimy nową organizację pracy opartą na oddzielnych zespołach. Zapewni to lepszą ochronę naszych pracowników, jednocześnie gwarantując klientom dostęp do podstawowych produktów spożywczych i higienicznych" – tak brzmi list wysłany przez dyrektora generalnego sieci, do którego treści dotarł portal.

Pracownicy zostaną podzieleni na grupy, które rotacyjnie będą wykonywać pracę w sklepie lub pozostaną w domu. Oznacza to, że w jednym tygodniu pracuje część pracowników, a w kolejnym druga część. Dodatkowo sklep zadecydował też o wzmocnieniu dostępnych dla pracowników środków higieny. Zostaną wyposażeni w jednorazowe maseczki i rękawiczki.

Dodatkowo zmienią się godziny otwarcia sklepów. Zakupy będzie można robić między 8 a 20. Przy kasach będą znaki graficzne, które mają wskazywać, gdzie oczekiwać na swoją kolejkę. Pracownicy ochrony będą dbać o to, by na sali sprzedaży przebywało jednocześnie nie więcej osób niż jest przewidziane dla danego sklepu, w zależności od jego powierzchni – opisuje money.pl.