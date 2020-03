Grodzki apeluje do Witek ws. koronawirusa. Napisał list

Grodzki zwraca uwagę, że Senat przyjął nowelę ustawy koronawirusowej 13 marca i skierował ją do Sejmu. Marszałek podkreśla, że mimo upływu tygodnia, dokument ten nie ma jeszcze nadanego numeru druku sejmowego i nie jest planowany do włączenia do porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu.

"Takie podejście wydaje się kompletnie niezrozumiałe w świetle presji czasowej, która ciąży na nas wszystkich w obecnym trudnym okresie" – przekonuje Grodzki. Zaznacza, że projekt jest poświęcony w całości praktycznym aspektom walki z epidemią, na które czekają Polacy: zasiłkom rodzinnym, ulgom dla przedsiębiorców, czy pomocy dla personelu medycznego.

Grodzki apeluje do Witek, aby bezzwłocznie włączyć projekt senacki do prac sejmowych i by jego założenia mogły zostać poddane normalnej pracy legislacyjnej. Deklaruje też, że Senat szybko przyjmie ustawy dotyczące koronawirusa, które zostaną uchwalone w Sejmie.

"Informuję, iż Senat RP jest przeciwny wszelkim opóźnieniom procesu legislacyjnego związanego z walką z epidemią koronawirusa, gdyż sytuacja bezwzględnie wymaga, aby parlament – w trosce o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt Narodu – wypełniał swoją rolę legislacyjną sprawnie i szybko. Deklaruję jak najszybsze podjęcie przez Senat prac nad ustawami, dotyczącymi walki z epidemią, które będą przyjęte na najbliższym posiedzeniu Sejmu" – pisze Grodzki.