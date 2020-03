Ważna poprawka dla rodziców. Ministerstwo zapowiada zmiany

"Jeszcze dziś skierujemy do rozpatrzenia przez Radę Ministrów autopoprawkę obejmującą wyłączeniem spod skierowania do pracy rodziców dzieci do lat 14 oraz dzieci z niepełnosprawnościami. Skierowania nie będzie mógł otrzymać więcej niż jeden rodzic" – napisał wiceminister Cieszyński na Twitterze.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd zdecydował o wprowadzeniu stanu epidemii oraz o wydłużeniu okresu zamknięcia szkół, co najmniej do świąt wielkanocnych. Dodatkowo, dzieci muszą realizować ucząc się z domu program szkolny.

– Podjęliśmy decyzję o dalszym wstrzymaniu lekcji do świąt Wielkiej Nocy. To trudna decyzja, ale ważna, potrzebna decyzja, żeby nie doszło do szerokiego rozprzestrzenienia się koronawirusa. Dziękuję wszystkim nauczycielom, rodzicom, dzieciom, młodzieży, którzy uczestniczą w lekcjach organizowanych zdalnie. Już dzisiaj ponad 90% szkół korzysta ze zdalnych metod, e-learningu, zdalnych metod przekazywania wiedzy – mówił Morawiecki.