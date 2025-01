Nie żyje Mariusz Trynkiewicz. Był nazywany "szatanem z Piotrkowa"

Mariusz Trynkiewicz zmarł w czwartek, 9 stycznia w oddziale szpitalnym, gdzie przebywał z uwagi na stan zdrowia.

Informację podał jako pierwszy portal gostynin24.pl. – Potwierdzamy śmierć osadzonego – oznajmiła rzecznik prasowa dyrektora generalnego Służby Więziennej podpułkownik Arleta Pęconek.

Morderca i gwałciciel dzieci. Nie żyje Mariusz Trynkiewicz

Mariusz Trynkiewicz urodził się 10 kwietnia 1962 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego. W 1989 r. został skazany na karę śmierci, zamienioną później na 25 lat pozbawienia wolności, za zabójstwo czterech chłopców.

4 lipca 1988 r. Trynkiewicz zwabił do swojego mieszkania 13-letniego Wojtka, którego zgwałcił i udusił, a zwłoki zakopał w lesie. 29 lipca 1988 r. mężczyzna, nazwany później "szatanem z Piotrkowa", zadźgał nożem 11-letniego Tomka, 12-letniego Artura oraz 12-letniego Krzysia. Ciała dzieci przeniósł do piwnicy, a następnie wywiózł do lasu i podpalił. Zwęglone zwłoki chłopców znaleziono kilka dni później.

11 lutego 2014 r. Mariusz Trynkiewicz zakończył odbywanie kary 25 lat więzienia i wyszedł na wolność. W kwietniu tego samego roku Sąd Apelacyjny w Rzeszowie uznał, że mężczyzna nadal zagraża innym i nakazał umieszczenie go w specjalnym ośrodku koło Płocka w województwie mazowieckim. Trynkiewicz był pierwszym pacjentem Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. 30 października 2015 r. wziął ślub. Przebywał w ośrodku ponad pięć lat, od kwietnia 2014 r. do września 2019 r., kiedy trafił ponownie do zakładu karnego za posiadanie pornografii dziecięcej. Sąd Rejonowy w Gostyninie skazał go na pięć lat i sześć miesięcy więzienia. Jednak zawiesił wykonanie kary do czasu zakończenia pobytu Trynkiewicza w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Sprawa Mariusza Trynkiewicza przyczyniła się do uchwalenia w 2013 r. ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, które stwarzają zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Nowe przepisy weszły w życie w styczniu 2014 r. Ustawa umożliwia m.in. na mocy decyzji sądu cywilnego zastosowanie – na wniosek dyrektora zakładu karnego – nadzoru prewencyjnego lub leczenia w ośrodku zamkniętym utworzonym w Gostyninie.