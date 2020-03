Patrycja Kotecka dołącza do Zarządu LINK4

Dotychczasowa dyrektor Pionu Marketingu dołącza do dwóch menedżerek – prezes Agnieszki Wrońskiej i Katarzyny Wojdyły – kierujących firmą od 2016 roku. Jednocześnie spółka przekazuje informację, że na prośbę nowo powołanej członkini Zarządu jej wynagrodzenie pomimo awansu pozostanie bez zmian – podaje biuro prasowe Link4.

Kotecka od marca 2016 pełniła funkcję dyrektora Marketingu i Sprzedaży On-Line, a następnie szefowej Pionu. Jej zespół został wielokrotnie uhonorowany prestiżową statuetką Effie Awards za efektywne kampanie reklamowe. Pod kierownictwem Koteckiej wprowadzono rozwiązania marketingowe, które spowodowały przyrost klientów o ponad pół miliona, a przypis składki wzrósł z 460 mln do ponad 1 mld zł. W 2018 przedstawiciele branży ubezpieczeniowej i bankowej, a więc konkurenci, docenili LINK4 w konkursie Kantara za „najbardziej podziwianą kreację wizerunku marki” przyznając spółce nagrodę Lamparta. Rok później prestiżowa Pantera trafiła do firmy dzięki wyborowi konsumentów. Pion Marketingu korzysta z najlepszych narzędzi i kanałów przekazu: Google’a oraz portali 360 st., kładzie nacisk na Mobile First, ale sięga w swych rozwiązaniach w przyszłość, przygotowując i wdrażając innowacje dla spersonalizowanych kampanii marketingowych w internecie w oparciu o modele behawioralne i Big Data.

Patrycja Kotecka koordynowała także w LINK4 projekty realizujące społeczną odpowiedzialność biznesu – m.in. emitowany w sieci www, w ramach kampanii marketingowej „Mamy mają moc”, program poświęcony macierzyństwu, którego oglądalność sięgała jednorazowo 1,5 mln odsłon.

Nowa członkini Zarządu LINK4 ukończyła studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Jest też absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Katedry Teorii Zarządzania SGH oraz Akademii Dyplomatycznej PISM.

Od 2009 do 2015 r. pełniła funkcję kierownika ds. projektów medialnych w firmie reklamowej Apella. Karierę rozpoczynała jako dziennikarka śledcza m.in. w „Super Expressie” i „Życiu Warszawy”, gdzie została wyróżniona tytułem Dziennikarki Roku. W 2005 r. prowadziła magazyn „Reporter” w TV4, za który otrzymała nominację do nagrody „Grand Press”. Od 2006 r. pracowała w TVP, najpierw jako współtwórczyni programów publicystycznych i koordynator projektu TVP INFO, a następnie – do 2009 roku – wiceszefowa Agencji Informacji TVP. Dzięki jej projektom i wdrożeniom programy informacyjne znacząco zwiększyły swą widownię, a niektóre z nich stały się liderami w swoich kategoriach.