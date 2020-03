Świdnik: Zamknięto porodówkę. Żona zakażonego listonosza jest położną

Zakażony to mieszkający w Świdniku listonosz, który pracował w Urzędzie Pocztowym nr 1. W czwartek placówka została poinformowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, że jeden z jej pracowników jest zakażony koronawirusem – opisuje portal lublin.wyborcza.pl.

– Niezwłocznie do służb sanitarnych została przekazana lista pracowników, którzy mieli z nim kontakt. Wszyscy zostali poddani kwarantannie. Jednocześnie zdecydowano o zamknięciu placówki UP Świdnik 1, jej dwóch filii oraz placówki UP Świdnik 5 – mówi Justyna Siwek, rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej S.A.

Zakażony pracownik od 18 marca przebywał na zwolnieniu lekarskim. Nie wiadomo, jak doszło do zakażenia. Trwają poszukiwania osób, które mogły mieć kontakt z mężczyzną. Według ustaleń portalu, jego żona pracuje jako położna w świdnickim szpitalu. Z tego powodu czasowo zostanie zamknięty tam cały oddział położniczy. Szpital potwierdził tę informację.

Świdnicka pocztka, w której pracował zakażony, była dezynfekowana przez specjalistyczną firmę. Do pracy zostały skierowane osoby z innych placówek, które zajęły miejsce zwolnionych do domów pracowników.

