Caritas dla polskich szpitali: 100 respiratorów i 10 tys. kombinezonów ochronnych

– Zamówiliśmy 100 respiratorów transportowych z kompletnym wyposażeniem. To sprzęt pozwalający na prowadzenie wentylacji zarówno dorosłych, jak i noworodków, w Polsce jest znany i wykorzystywany głównie w karetkach i na SOR-ach. Pierwsze egzemplarze będą przeznaczone m.in. dla Instytutu Matki i Dziecka oraz Szpitala Wolskiego w Warszawie, Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, zespołów opieki zdrowotnej w Przasnyszu i Nidzicy oraz wybranych szpitali wojskowych w Lublinie, Wrocławiu, Gdańsku i Bydgoszczy. Do połowy maja powinniśmy już dysponować liczbą od 30 do 50 urządzeń. Całe zamówienie ma zostać zrealizowane do 25 czerwca – informuje koordynujący dostawy Paweł Ślusarczyk z Caritas Polska.

Cenione przez fachowców

Zamówione przez Caritas respiratory są produkowane w Wielkiej Brytanii. Wybrany model znalazł uznanie w oczach polskich lekarzy.

– Przed złożeniem zamówienia pytaliśmy o te respiratory w kilku szpitalach i otrzymaliśmy bardzo pozytywne opinie, dlatego zdecydowaliśmy się na ich zakup – wyjaśnia Paweł Ślusarczyk.

W znalezieniu sprawdzonego dostawcy i wynegocjowaniu korzystnej ceny pomogła współpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

– Bardzo za tę pomoc dziękujemy. Myślę, że to dobry przykład łączenia sił polskich organizacji w walce ze światową pandemią. WOŚP od lat kupuje sprzęt medyczny i ma w tej dziedzinie ogromne doświadczenie, którym się z nami podzieliła – dodaje Paweł Ślusarczyk.

Wartość zamówionych urządzeń to ponad 3 mln zł. Oprócz respiratorów Caritas zamówiła też 10 tys. całościowych kombinezonów ochronnych, 14 tys. maseczek chirurgicznych i 9 tys. maseczek KN95.

Tak duże zakupy sprzętu i wyposażenia potrzebnego do walki z koronawirusem są możliwe dzięki niezwykłej ofiarności darczyńców, którzy odpowiedzieli na apele o udział w kampanii Caritas #WdzieczniMedykom. Wśród partnerów kampanii są duże firmy, ale rośnie także wartość wpłat przekazywanych przez indywidualnych darczyńców – przekroczyła już 1 mln zł.

Pomoc finansowa i rzeczowa

– Caritas, jako największa organizacja pomocowa w Polsce, cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym. To kapitał, który w obecnej sytuacji pomaga nam w walce z koronawirusem – podkreśla ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. – Na pomoc szpitalom, w tym zakup respiratorów, otrzymaliśmy już ponad 1,3 mln zł od Fundacji Carrefour, a także ćwierć miliona złotych od spółek Generali i Concordia. Co ważne, pomoc naszych partnerów biznesowych nie ogranicza się tylko do przekazywania darowizn na walkę z epidemią. Otrzymujemy też tak ważne dzisiaj wsparcie rzeczowe w postaci maseczek ochronnych, które dostaliśmy od Banku BNP Paribas, czy też Fundacji Faktu. Dzięki temu możemy pomagać nie tylko placówkom służby zdrowia, ale także seniorom i opiekującym się nimi wolontariuszom, zapewniając im niezbędne wyposażenie ochronne. Środki ochrony trafią także do placówek prowadzonych przez Caritas, takich jak zakłady opiekuńczo-lecznicze, czy hospicja, aby podnieść bezpieczeństwo ich podopiecznych i personelu – dodaje ks. Iżycki.

Więcej informacji o pomocy Caritas dla polskich szpitali można znaleźć na stronie www.caritas.pl/medycy.

Kampanię Caritas #WdzieczniMedykom można wesprzeć

przekazując darowiznę na stronie www.caritas.pl/medycy

wysyłając SMS o treści MEDYK na numer 72052 (koszt 2,46 zł)

wpłacając dowolną kwotę na konto 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 (tytuł wpłaty MEDYK)

O Caritas

Caritas to największa organizacja dobroczynna w Polsce. Pomaga setkom tysięcy potrzebujących w kraju i za granicą. Struktura Caritas w Polsce składa się z Caritas Polska, która pełni funkcję koordynatora projektów ogólnopolskich i zagranicznych oraz z 44 Caritas diecezjalnych, które niosą bezpośrednią pomoc potrzebującym. Caritas Polska od trzech lat dynamicznie zwiększa skalę działania. W 2019 roku jej wydatki na działalność dobroczynną przekroczyły rekordowy pułap 100 milionów złotych. W tym roku obchodzimy 30-lecie działalności Caritas w Polsce. Organizacja jest częścią sieci Caritas Internationalis i Caritas Europa.

Czytaj także:

Pierwsza śmiertelna ofiara wśród pracowników służby zdrowia

Czytaj także:

Włochy: Zmarło 120 lekarzy zakażonych koronawirusem