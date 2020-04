Fizjoterapeuci traktowani na równi z salonami masażu? Wiceszef MZ odpowiada

Fizjoterapeuci apelują do rządu, że dla dobra pacjentów, powinni jak najszybciej wrócić do pracy. W tej sprawie skierowano pismo do premiera i ministra zdrowia, którzy 16 kwietnia przedstawili plan łagodzenia obostrzeń w kilku etapach. Zapowiedzieli wtedy, że raczej nieprędko złagodzone zostaną przepisy w rzemiośle, usługach i rehabilitacji czy piercingu. Przewidziane zostało to dopiero w IV etapie odmrażania gospodarki.

Stawienie ich na równi kosmetyczkami i salonami piercingu, nie spodobało się fizjoterapeutom. Już w pierwszych słowach listu przypominają rządzącym, że fizjoterapeuci są przedstawicielami samodzielnego zawodu medycznego.

„Proszę nas nie mylić z usługami relaksacyjnymi (masaż) czy upiększającymi (fryzjerzy, kosmetyczki). Zadaniem fizjoterapii jest leczenie, dlatego na całym świecie jest ona uznawana za istotny element leczenia. Apelujemy o niedyskredytowanie tego zawodu medycznego przez traktowanie go na równi z piercingiem, kosmetyką czy fryzjerstwem. Zawodami ważnymi, lecz nie ratującymi życia i zdrowia” – pisze w liście prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk.

Wiceminister zdrowia: Fizjoterapeuci przed fryzjerami

O sprawę fizjoterapeutów był podczas dzisiejszej konferencji prasowej pytany wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak zapewnił, będą oni brani pod uwagę przy luzowaniu obostrzeń w pierwszej kolejności, przed fryzjerami czy salonami kosmetycznymi.

Jak podkreślał wiceminister, rząd zdaje sobie sprawę z tego, jak potrzebny jest powrót fizjoterapeutów do pracy. Nie potrafił jednak podać, kiedy dokładnie do tego dojdzie.

