"Polska w strefie zgniotu". Saryusz-Wolski ostrzega

Ze względu na konflikt prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, amerykański przywódca może spotkać się z Władimirem Putinem wcześniej niż planowano. Jak podaje CNN, taki scenariusz jest omawiany "za zamkniętymi drzwiami". Jednocześnie w poniedziałek Trump ma rozmawiać z sekretarzami stanu i obrony, aby przedyskutować kwestię konfliktu z Kijowem i rozważyć dostępne opcje.

Prezydent Polski Andrzej Duda podkreśla, że Zełenski powinien przemyśleć swoją postawę i wrócić do rozmów z Trumpem, ponieważ przywódca USA ze swoim biznesowym podejściem potrafi dogadywać się ponad osobistą niechęcią. Jednocześnie premier Donald Tusk staje po stronie Ukrainy i aktywizuje działania w ramach UE. W niedzielę brał udział w szczycie europejskich liderów w Londynie.

Niebezpieczny scenariusz

Były europoseł PiS, Jacek Sayrusz-Wolski, zwraca uwagę na szerszy kontekst całej sytuacji i wskazuje na groźny dla Polski scenariusz. "Jeśli polityka Trumpa: ustanowienia pokoju na linii Ukraina-Rosja oraz ustępstw wobec Rosji, by oderwać ją od Chin, się nie powiedzie, a w rezultacie USA nie dokonają zwrotu, przechodząc do konfrontacji z Rosją, z jednej strony, a z drugiej powiedzie się polityka Tuska: subordynacji Polski względem Niemiec, którym z kolei uda się budowa hegemonicznego scentralizowanego unijnego nad-państwa z kompetencjami w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz skłócenia Polski z USA, zostaniemy sam na sam ze sterowanym przez Niemcy resetem z Rosją" – napisał w serwisie X.

Polityk wskazuje, że stałoby się to "w myśl scenariusza euro-azjatyckiej geopolitycznej przestrzeni od Lizbony do Władywostoku, budowanej w kontrze do USA, z Polską w strefie niemiecko-rosyjskiego zgniotu".

