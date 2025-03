Starmer rozmawiał z Trumpem. Uprzedził prezydenta USA

W Londynie odbył się szczyt bezpieczeństwa dotyczący wojny na Ukrainie. Wzięli w nim udział przywódcy państw europejskich, Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego i inni wysoko postawieni urzędnicy. Brytyjski premier Keir Starmer powiedział, że chce utworzyć "koalicję chętnych", aby zagwarantować wdrożenie porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy. Dodał, że Wielka Brytania jest gotowa wysłać swoje wojska na Ukrainę.

Jak stwierdził z kolei prezydent Francji, wszyscy uczestnicy szczytu przywódców europejskich dążą do osiągnięcia zakończenia wojny na Ukrainie. "Przy stole negocjacyjnym w Londynie jesteśmy wszyscy zdecydowani podjąć kroki w celu ustanowienia silnego i trwałego pokoju na Ukrainie oraz zapewnienia naszego zbiorowego bezpieczeństwa” – napisał Emmanuel Macron na swoim koncie na platformie X.

Starmer uspokaja Trumpa

Brytyjski "Financial Times" poinformował, powołując się na źródła zbliżone do brytyjskiego premiera, że przed szczytem Keir Starmer rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem. Starmer miał zadzwonić do przywódcy USA, aby uprzedzić go, że nie jest to spotkanie mające na celu organizowanie koalicji przeciwko niemu.

Według rozmówców "FT", premier Wielkiej Brytanii miał zapewnić, że głównym priorytetem spotkania europejskich przywódców jest zapewnienie bezpieczeństwa Ukrainie, akcentując jednocześnie, że USA muszą być zaangażowane w rozmowy pokojowe i zapewnienie stabilizacji w regionie.

Dodatkowo Keir Starmer miał też poruszyć temat niedawnych rozmów Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i podkreślić, że należy zadbać o naprawienie relacji pomiędzy Ukrainą i USA. "Financial Times" dodaje również, iż Starmer wspólnie z Giorgią Meloni i Emmanuelem Macronem są przekonani, że to oni "będą musieli przewodzić wysiłkom dyplomatycznym, aby zachować amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa”. Tyczy się to nie tylko Ukrainy, ale i całego Starego Kontynentu.

