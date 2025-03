USA: Spotkanie na szczycie. Ważą się losy Ukrainy

Po fiasku piątkowych rozmów na linii Wołodymyr Zełenski-Donald Trump, USA rozważają to, jak na nowo podejść do Kijowa. Trump zapewnia, że jest gotowy wrócić do rozmów z prezydentem Ukrainy, jeśli ten zmieni swoje podejście i pokaże, że jest gotowy na pokój. Sam Zełenski złagodził ton o powiedział, że myśli, iż jest w stanie załagodzić spór z przywódcą USA.

Jak informuje "The New York Times", prezydent USA ma spotkać się w poniedziałek z sekretarzem stanu Marco Rubio oraz sekretarzem obrony Petem Hegesethem po to, aby przedyskutować sytuację na Ukrainie. Gazeta wskazuje, że nie jest wykluczone, że zapadnie decyzja o "zawieszeniu lub zakończeniu amerykańskiej pomocy wojskowej" dla Kijowa.

"New York Times" wskazuje, że podczas poniedziałkowej rozmowy pojawi się temat ostatnich dostaw amunicji i elementów uzbrojenia, za których wysłanie odpowiadała administracja Joe Bidena. Wcześniej "The Washington Post", powołując się na źródło, napisał, że administracja USA rozważa wstrzymanie procesu dostaw broni na Ukrainę.

Dodano, także że spotkanie Trumpa ma być odpowiedzią na niedzielny szczyt europejskich przywódców w Londynie. Jak ocenia dziennik, zorganizowany z inicjatywy Keira Starmera szczyt, miał na celu przygotowanie planu odbudowy Ukrainy dla "sceptycznego Trumpa".

Trump uderza w Europę. Napisał o Putinie i migrantach

W poniedziałek Donald Trump zamieścił wpis, w którym przekonuje, że to gangi imigrantów, a nie Władimir Putin, są prawdziwym zagrożeniem dla USA. "Powinniśmy poświęcać mniej czasu na martwienie się o Putina, a więcej na martwienie się o imigranckie gangi gwałcicieli, baronów narkotykowych, morderców i ludzi z zakładów psychiatrycznych wjeżdżających do naszego kraju – abyśmy nie skończyli jak Europa!" – napisał na portalu Truth Social prezydent USA Donald Trump.

W innym wpisie prezydent Ameryki wskazała, że w minionym miesiącu zanotowano rekordowy spadek ilości nielegalnych prób przekroczenia granicy. "Dziękuję!!!" – napisał.

