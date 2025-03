Rubio uderza w Zełenskiego. Chodzi o skandal w Białym Domu

– Każdy zna historię, te przepychanki. Rozumiemy to. Wszyscy to rozumiemy. Ale pytanie brzmi, czy możemy zmusić ich do negocjacji? To jest nasz cel. Nie robimy nic, żeby to zakłócić. A to właśnie zrobił Zełenski, niestety, znalazł każdą okazję, żeby spróbować "wyjaśnić po ukraińsku" w każdej kwestii – stwierdził Rubio w ABC News.

Sekretarz stanu USA ocenia, że Donald Trump jest jedyną osobą, "która ma jakąkolwiek szansę", aby nakłonić Władimira Putina do rozpoczęcia negocjacji, a następnie zakończenia wojny.

– Musimy ustalić, czy istnieje sposób, aby zmusić ich do zakończenia wojny, a jedynym sposobem, aby to zrobić, jest zaangażowanie Rosjan w negocjacje – mówił.

Awantura w Białym Domu

W piątek podczas spotkania w Gabinecie Owalnym doszło do awantury między Wołodymyrem Zełenskim, Donaldem Trumpem i J.D. Vance'em. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że "igra z III wojną światową".

– Nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować, nie okazujesz szacunku – powiedział do Zełenskiego Trump.

Amerykański prezydent napisał po spotkaniu na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że Zełenski "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój".

Szczyt w Londynie. Czego należy oczekiwać?

W niedzielę 2 marca w Wielkiej Brytanii odbędzie się szczyt europejskich przywódców, który będzie okazją do podjęcia działań w kierunku "sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie”.

Na szczycie w Londynie brytyjski premier Keir Starmer i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkają się z przywódcami państw europejskich, w tym szefami Unii Europejskiej i NATO.

W spotkaniu wezmą udział przywódcy Francji, Niemiec, Danii, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Kanady, Finlandii, Szwecji, Czech i Rumunii. Pojawią się również m.in. minister spraw zagranicznych Turcji, sekretarz generalny NATO oraz przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej.

Czytaj też:

Ławrow chwali Trumpa. Ostre słowa nt. wsparcia dla UkrainyCzytaj też:

"Zdrajco". Protesty przeciwko Vance'owi