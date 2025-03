USA wycofają z Europy swoich żołnierzy? Niepokojące doniesienia

Zupełnie nowe podejście administracji USA do kwestii międzynarodowych, szczególnie w kontekście naszej części Europy, budzi od tygodni pytania o to, czy Donald Trump nie zdecyduje się na ograniczenie amerykańskiej obecności militarnej w Polsce. Podczas lutowej wizyty w Polsce, sekretarz obrony USA Pete Hegseth powiedział: "Chciałbym, żeby tych żołnierzy było więcej jeszcze w Polsce". Stwierdził tak w czasie konferencji prasowej z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Jak donosi teraz "The Washington Post", europejscy dyplomaci spodziewają się wycofania przez Donalda Trumpa 20 tys. żołnierzy USA wysłanych do Europy przez Joego Bidena, w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę z 2022 roku. Gazeta, powołując się na trzech europejskich dyplomatów podaje, że spodziewają się oni wycofania sił amerykańskich. – Nie zdziwiłbym się, gdyby w pewnym momencie te wojska wróciły do macierzystej bazy w USA – powiedział dyplomata NATO. Jak dodał, byłby to w pewnym sensie "powrót do normalności".

Trump wielką niewiadomą

Jednocześnie wskazano, że politycy i decydenci w Europie nie mają jasności co do planów Trumpa. "Ruch Trumpa zmierzający do sprzymierzenia się USA z Rosją pogłębił europejski koszmar, w którym Waszyngton zgadza się na żądanie Moskwy, by NATO wycofało się z Europy Wschodniej, co w rezultacie narazi sąsiadów Rosji na niebezpieczeństwo, zanim państwa europejskie zdążą wzmocnić swoją obronność" – pisze gazeta.

Według MON w Polsce stacjonuje ok. 10 tys. żołnierzy USA, w tym około połowa z nich została rozmieszczona w kraju decyzją Joe Bidena w 2022 r. Po spotkaniach z Trumpem i szefem dyplomacji USA Markiem Rubio prezydent Andrzej Duda i szef MSZ Radosław Sikorski wyrazili przekonanie, że liczebność kontyngentu zostanie co najmniej utrzymana, nawet jeśli dojdzie do redukcji sił amerykańskich w Europie – zauważa PAP.

Czytaj też:

Mastalerek: Zełenski powinien naśladować to, jak działa prezydent DudaCzytaj też:

Szczyt w Londynie. Europa opracuje plan pokojowy i zaprezentuje go Trumpowi