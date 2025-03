Mastalerek: Zełenski powinien naśladować to, jak działa prezydent Duda

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podjął w weekend kroki mające na celu naprawę szkód wyrządzonych po jego sporze z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jak jednak pisze "The Wall Street Journal", droga do odbudowy stosunków w Waszyngtonie będzie dla niego niezwykle trudna.

Do relacji USA i Ukrainy odniósł się w TVN 24 szef Gabinetu Prezydenta RP. – Prezydent Andrzej Duda doradzał Wołodymyrowi Zełenskiemu spokojną i konstruktywną rozmowę ze Stanami Zjednoczonymi. To jest cały czas aktualne. Z Donaldem Trumpem trzeba umieć rozmawiać. I prezydent Duda to umie, bo właśnie dzięki tym rozmowom bezpieczeństwo Polski wzrosło. Ameryka jest dziś mocarstwem, to ona może zatrzymać tę wojnę i zagwarantować pokój. I właśnie prezydent Zełenski powinien naśladować to, jak działa prezydent Duda – ocenił Marcin Mastalerek.

– Przecież widzieliśmy i cały świat widział, że to była jedna wielka awantura. Pytanie, kto po co przyjechał i kto do kogo przyjechał, i kto miał jaki interes – zauważył, komentując kłótnię w Gabinecie Owalnym.

"To Zełenskiemu powinno zależeć"

Mastalerek podkreśla, że nadal jest aktualne to, co prezydentowi Ukrainy doradził prezydent RP. – Musi spokojnie, konstruktywnie rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi i Donaldem Trumpem My widzimy tylko kilkuminutowy wycinek. Przecież ta rozmowa miała 30-kilka minut, te pierwsze około 30 minut były bardzo dobre, konstruktywne. I to Wołodymyrowi Zełenskiemu powinno zależeć, żeby ta rozmowa skończyła się w takiej atmosferze – wskazał szef gabinetu Andrzeja Dudy.

– Bo prawdopodobnie będą kolejne rozmowy, on wróci do tych rozmów i prawdopodobnie będzie musiał podpisać umowę na gorszych warunkach, po tym co się wydarzyło – zastrzegł polityk.

Jednocześnie Marcin Mastalerek zwrócił uwagę, że obecnie w najlepszej sytuacji jest władca Kremla. – Szkolony agent KGB zachowuje się w tej sytuacji niezwykle sprytnie. Zniknął, nie odzywa się i udaje, że to on chce pokoju. W amerykańskiej przestrzeni publicznej zaczyna się wydawać, że to Prezydent Ukrainy nie chce doprowadzić do pokoju. Wiemy, że Putin oszukuje. Trzeba to spokojnie tłumaczyć i pokazywać – podsumował.

