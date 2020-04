Rzecznik MZ: Terapia Remdesivirem została zastosowana, teraz czekamy

– We Wrocławiu terapia Remdesivirem została zastosowana, teraz czekamy na informację, jakie efekty przyniosła; najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu trafi on również do Poznania, być może także do Łodzi i do Warszawy – mówił w piątek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu prof. Krzysztof Simon powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że do wrocławskiego szpitala w ramach badań klinicznych trafił lek amerykańskiej firmy Gilead (profesor nie wymienił nazwy leku). Firma Gilead produkuje Remdesivir, który jest testowany w wielu krajach na świecie w leczeniu pacjentów z COVID-19. Andrusiewicz pytany przez dziennikarzy o ten lek i czy jest on remedium na koronawirusa odparł, że chodzi o lek Remdesivir. – Obecnie jeszcze ten lek nie będzie stosowany ani w Poznaniu, ani w Łodzi, ani w Warszawie, bo pierwsze wskazania były, że też te trzy szpitale obok Wrocławia skorzystają z tego leku – powiedział. – Ten lek jest w trakcie badań klinicznych w USA, to jest producent ze Stanów Zjednoczonych; są badania kliniczne, to jest terapia eksperymentalna – zaznaczył rzecznik. Andrusiewicz dodał, że za zgodą Komisji Europejskiej otrzymaliśmy możliwość zastosowania tego leku w Polsce. – Ten lek w ramach tychże badań klinicznych jest przekazywany przez firmę za darmo do konkretnych szpitali ze wskazań przy konsultacjach m.in. z ministerstwem zdrowia – tłumaczył. – Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu trafi również do Poznania, być może także do Łodzi i do Warszawy. We Wrocławiu już ta terapia została zastosowana, teraz czekamy na efekty, na informację ze szpitala we Wrocławiu, jakie efekty przyniosła terapia tym lekiem, który, podkreślam, jest w fazie badań klinicznych – powiedział Andrusiewicz. Czytaj także:

