Auchan nie jest już najtańszym sklepem w Polsce. Oto nowy lider

Z danych zebranych przez ASM SFA wynika, że w październiku br. średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku spadła o 20,28 zł, czyli 6,56 proc. i wyniosła 288,99 zł. Spadek cen odnotowano w ośmiu sieciach, a w pozostałych pięciu ceny badanych produktów były wyższe niż we wrześniu br. Dodatkowo w siedmiu sieciach średnie ceny koszyków wyniosły powyżej 300 zł.

Ile zapłacimy za zakupy w koszyku i gdzie

W ujęciu rocznym wzrost cen badanych produktów zaobserwowano w 7 na 13 analizowanych sieci. Największy wzrost cen koszyka zanotowano natomiast w sieci Kaufland, w której średnia cena koszyka w październiku 2024 r. była wyższa aż o 43,16 zł niż w 2023 r., tj. o 16 proc. Natomiast spadek cen zaobserwowano w pięciu sklepach, były to m.in.: Makro Cash & Carry (5,15 proc.), Selgros Cash & Carry (4,55 proc) czy E.Leclerc (3,11 proc.).

Średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła rok do roku o 2,02 proc. z 283,27 zł w październiku 2023 r. do 288,99 zł w październiku br.

Wyliczono, że jeśli w koszyku znalazłyby się najtańsze produkty raportowane spośród wszystkich lokalizacji badanych sieci, kupujący mogliby zapłacić 186,90 zł (mniej o 48,64 zł niż we wrześniu br.), natomiast przyjmując najwyższe ceny – 355,90 zł (mniej o 3,64 zł niż we wrześniu br.). Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w październiku 2024 r. wyniosła 169 zł i jest ona o 45 zł wyższa niż we wrześniu br.

Auchan stracił pozycję najtańszego sklepu w Polsce na rzecz Lidla

Z październikowego badania wynika, że tym razem pozycję lidera najniższych cen zajął Lidl. Średni koszt koszyka zakupowego ASM SFA w tej sieci wyniósł 230,09 zł. To spadek o 50,18 proc., czyli o 17,09 proc. mniej niż najtańszy koszyk we wrześniu br., należący przed miesiącem do sieci Auchan.

Wśród kategorii sieci tradycyjnych, najtańsze zakupy można było zrobić w dyskontach – 272,14 zł. W zestawieniu kanałów sprzedaży najwyższe, średnie ceny badanych produktów w koszyku zakupowym odnotowano w kanale e-grocery – 364,78 zł. Natomiast najtańsze zakupy (288,99 zł) można było zrobić w sieciach tradycyjnych.

Zbadali ceny tych samych produktów

Zgodnie z przyjętą metodologia, w Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso, wędliny i ryby, napoje, słodycze, piwo, chemia domowa, kosmetyki i inne).

ASM Sales Force Agency bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Badanie ASM Sales Force Agency obejmuje porównanie cen analogicznych produktów FMCG (tych samych marek i o tych samych gramaturach) z rożnych kategorii, w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach (czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż online, jak i offline).

Czytaj też:

Polacy oszczędzają i ograniczają konsumpcję. NBP podał przyczyny