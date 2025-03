Komitet Obrony Gietrzwałdu szykuje kolejne akcje przeciwko inwestycji Lidla

Komitet Obrony Gietrzwałdu wspierany m.in. przez Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna, środowiska katolickie oraz ekologiczne, próbuje zablokować budowę gigantycznego centrum dystrybucyjnego Lidla. W planowanym ogromnym centrum dystrybucyjnym w Gietrzwałdzie mają zalegać odpady niebezpieczne, a obszar chronionego krajobrazu może zostać skażony – twierdzą zaangażowani w akcję mającą na celu zablokowanie budowy magazynów. Lidl odpiera zarzuty. Sprawą zajmuje się wymiar sąd administracyjny.

Ogólnopolski bojkot?

Organizatorzy zapowiedzieli właśnie akcję protestacyjną, która ma objąć sklepy sieci w całym kraju. Poseł Korony Włodzimierz Skalik powiedział, że oprócz zaplanowanych na sobotę 5 kwietnia demonstracji, potrzebny jest ogólnopolski bojkot konsumencki Lidla.

"Lidl po raz kolejny pokazuje, że nie liczy się ani z polską historią, ani z naszą wiarą, ani z głosem obywateli! Sprawa jest wyjątkowo bulwersująca – w miejscu duchowej siły, modlitwy i pielgrzymek tysięcy Polaków rocznie, sieć handlowa Lidl planuje budowę gigantycznego magazynu logistycznego, który na zawsze zniszczy charakter tego miejsca! Czy to przypadek? NIE! To kolejny element systematycznego ataku na naszą tożsamość!" – czytamy w apelu.

"Jeśli Lidl nie wycofa się ze swoich planów, oraz nadal będzie ignorował głos obywateli i profanował to święte miejsce, rozpoczniemy ogólnopolski bojkot konsumencki! Polacy mają wybór! Możemy przestać wspierać firmy, które nie szanują naszej historii i tożsamości! Możemy powiedzieć "NIE" i przestać robić zakupy w Lidlu, aż uszanują nasz głos!" – napisano dalej.

Lidl: Nie planowano budowy sortowni odpadów

Lidl poinformował natomiast, że wszelkie prace związane z budową centrum logistycznego w Gietrzwałdzie zostały wstrzymane.

"W związku z trwającymi działaniami mającymi na celu uzyskanie rozstrzygnięć administracyjnych obecnie nie prowadzimy żadnych prac związanych z potencjalną inwestycją Lidl Polska we wskazanej lokalizacji" – powiedziała Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska, cytowana przez "Fakt". Jak dodała, nie planowano budowy sortowni odpadów, jak twierdzą manifestujący.

Lidl przekazał, że główną funkcją obiektu "byłaby dystrybucja przede wszystkim produktów spożywczych do kilkudziesięciu sklepów Lidl Polska zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskim oraz części sąsiednich województw".

Gietrzwałd

Przypomnijmy – Gietrzwałd to wieś w województwie warmińsko-mazurskim, położona ok. 20 kilometrów od Olsztyna, znana przede wszystkim z Sanktuarium Maryjnego, a także z uznanych przez Kościół rzymskokatolicki objawień maryjnych z 1877 roku. W związku z tym świątynia jest bardzo ważnym miejscem na katolickiej mapie Polski, przyciągając każdego roku tysiące pielgrzymów. Ponadto jest to Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki ("OChK Doliny Pasłęki").

