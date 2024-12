Protesty przed sklepami Lidla. "Gietrzwałd dla pielgrzymów"

Przeciwnicy budowy centrum dystrybucyjnego Lidla w Gietrzwałdzie zorganizowali w sobotę manifestacje przed sklepami sieci w Olsztynie. Do organizatora akcji, Komitetu Obrony Gietrzwałdu, reprezentującego środowiska prawicowe i katolickie, dołączyli ekolodzy i mieszkańcy gminy Gietrzwałd.

Podobne protesty odbyły się przed sklepami Lidla w innych miastach w całej Polsce. Protestujący trzymali transparenty z hasłami, takimi jak: "Nie chcemy waszych śmieci w Gietrzwałdzie", "Stop Lidlowi, pomoc Gietrzwałdowi" oraz "Gietrzwałd dla pielgrzymów, a nie dla magazynów". W akcji udział wzięli także politycy i działacze Konfederacji Korony Polskiej, czyli partii Grzegorza Brauna.

Protesty przeciwko planom Lidla

Zdjęcia z manifestacji obiegły media społecznościowe. "Akcja Stop Lidl zorganizowana przez OKOG (Ogólnopolski Komitet Obrony Gietrzwałdu) odbiła się szerokim echem! Zaplanowanych jest blisko 150 pikiet w całej Polsce! Polacy zdecydowanie sprzeciwiają się budowie centrum dystrybucyjnego Lidla niespełna 900 m od Sanktuarium w Gietrzwałdzie! Przypominam, że jedną z funkcji centrum będzie przetwarzane odpadów – 150 000 TON rocznie! Blisko 160 tirów DZIENNIE!" – napisał na portalu X Krzysztof Figura. Protesty odbyły się także m.in. w Radomiu, Kaliszu, Warszawie oraz kilku miejscach w województwie podkarpackim.

Członkowie Komitetu Obrony Gietrzwałdu przekonują, że budowa centrum dystrybucyjnego Lidla w Gietrzwałdzie zniszczy krajobraz i zdewastuje teren. Obiekt ma być zlokalizowane na 40 ha ziemi i usytuowany w odległości ok. 800 metrów od Bazyliki Narodzenia NMP w Gietrzwałdzie.

W komunikacie przesłanym PAP sieć Lidl podkreśla, że "teren Gietrzwałdu jest rozpatrywany pod względem budowy nowego obiektu, jednak w tym momencie ewentualny termin rozpoczęcia tej inwestycji nie jest znany".

Gietrzwałd. Sanktuarium objawień

Gietrzwałd to niewielka wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim między Olsztynem a Ostródą. Tam w 1877 r. Maryja po raz pierwszy objawiła się 13-letniej Justynie Szafryńskiej i 12-letniej Barbarze Samulowskiej. Objawienia trwały niecałe trzy miesiące. W tym czasie Maryja przyszła do dzieci aż 160 razy. Głównym przesłaniem Matki Bożej była zachęta do odmawiania różańca. Objawienia zostały zatwierdzone przez Kościół w ich 100. rocznicę, we wrześniu 1977 r., przez biskupa warmińskiego na mocy dekretu prymasa Polski i za zgodą Stolicy Apostolskiej.

Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie przyciąga każdego roku tysiące pielgrzymów.

