List prezydenta do abp. Galbasa. "Zapewniam o moim wsparciu"

W sobotę w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie abp Adrian Galbas objął funkcję metropolity warszawskiego. Zastąpił tym samym kardynała Kazimierza Nycza, który pełnił tę funkcję przez 17 lat.

Przypomnijmy, że pod koniec listopada papież Franciszek przyjął rezygnację metropolity warszawskiego kard. Nycza, który 1 lutego 2025 r. skończy 75 lat.

List prezydenta do nowego metropolity warszawskiego

W sobotniej uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, na czele z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim, a także samorządowcy i przedstawiciele służb mundurowych.

Prezydent Andrzej Duda skierował list do nowego metropolity warszawskiego. Jego treść odczytała szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka.

"W dniu uroczystego ingresu do bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela łączę się duchowo z Ekscelencją i wszystkimi wiernymi Kościoła warszawskiego, którzy zgromadzili się w staromiejskiej świątyni, by powitać swojego nowego pasterza. Bardzo się cieszę, że droga powołania zawiodła Ekscelencję ponownie do metropolii, na której terenie 30 lat temu rozpoczął Ksiądz Arcybiskup piękną i wymagającą misję kapłańską. Pozdrawiam wspólnotę księży i braci pallotynów z podwarszawskiego Ołtarzewa, ważnego ośrodka na duchowej mapie Mazowsza i Polski. Dziękuję rodzinie pallotyńskiej za licznych kapłanów i siostry zakonne, służących swoimi talentami i zaangażowaniem polskiemu Kościołowi, a dzięki temu również całej Rzeczypospolitej. Dziękuję dziś zwłaszcza za to, że Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego daje archidiecezji warszawskiej jednego ze swych synów, by przewodził wiernym w obliczu nadchodzących wyzwań" – napisał Andrzej Duda.

"Zawołanie biskupie, z którym przychodzi Ekscelencja do tutejszego Kościoła, nadaje wyjątkową symbolikę obecnej uroczystości. Mottem misji pasterskiej nowego metropolity warszawskiego są słowa Pax Christi – Pokój Chrystusa. Przybywa Ksiądz Arcybiskup do stolicy w czasie, gdy słowo »pokój« jest na ustach wszystkich zatroskanych o losy naszego kraju, regionu, Europy i świata. Mury tej świątyni noszą w sobie szczególny zapis wysiłków pokoleń naszych rodaków spragnionych pokoju i bezpieczeństwa. Nadal widać tu liczne ślady zburzenia archikatedry przez Niemców w 1944 roku. W morzu ruin, jakie po wojnie pozostało na miejscu warszawskiej Starówki, jednym z nielicznych ocalałych fragmentów zabudowań było tutejsze prezbiterium. Stało się ono zalążkiem odbudowy tej świątyni i odrodzenia życia duchowego społeczności stolicy. Ufam, że obejmując przewodnictwo w archidiecezji warszawskiej, spotka tu Ekscelencja licznych wiernych, którzy – podobnie jak ich przodkowie – włączą się w dzieło budowania Chrystusowego pokoju. Zapewniam o moim wsparciu dla inicjatyw, które przyczyniają się do wzajemnego zrozumienia ludzi i narodów" – zwróciła uwagę głowa państwa.

"W tym szczególnym dniu gratuluję Księdzu Arcybiskupowi nominacji i raz jeszcze dziękuję za przyjęcie wyzwania, jakim jest kierowanie archidiecezją warszawską. Życzę Ekscelencji opieki Bożej Opatrzności oraz siły ducha i ciała, tak potrzebnych do sprawowania nowej godności. Niech posługa Księdza Arcybiskupa przynosi dobre owoce Kościołowi i całej naszej Ojczyźnie" – zakończył list prezydent.

