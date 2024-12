"Zapraszam do wspólnej drogi. Wszystkich". Archidiecezja Warszawska ma nowego metropolitę

W sobotę w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na warszawskim Starym Mieście abp. Adrian Galbas objął funkcję metropolity warszawskiego. Zastąpił on tym samym na tym stanowisku kardynała Kazimierza Nycza, który ordynariuszem warszawskim był przez ostatnie 17 lat. Przypomnijmy, że decyzję Ojca świętego o mianowaniu abp. Galbasa ogłosiła na początku listopada Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Abp. Galbas: Do Warszawy przychodzę jako duszpasterz

– Do Warszawy przychodzę jako duszpasterz – powiedział abp Adrian Galbas SAC podczas ingresu do bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Jak podkreślał, nie jest ani politykiem, ani biznesmenem ani graczem. – Nie jestem też czarodziejem, cudotwórcą i geniuszem. Jeśli takie pokładacie we mnie nadzieje, rozczarujecie się – mówił i dodawał: "Chcę być przede wszystkim duszpasterzem i chcę – jak napisał to Ojciec święty Franciszek w skierowanej do mnie bulli – najpierw umacniać w wierze wierzących, dzielić się z nimi Słowem, przekazywać im Boski Chleb i iść razem przez adwent naszego życia. Czasem podtrzymać, czasem podnieść, czasem pokazać kierunek, czasem tylko po prostu iść. Nie za szybko, bo znużą się słabi, i nie za wolno, bo znudzą się silni".

– Na początku mojej drogi serdecznie was wszystkich zapraszam do wspólnej drogi. Wszystkich. Mieszkańców Warszawy i "pod-Warszawy". Także mieszkańców i pracowników domów w Alejach Ujazdowskich, na Krakowskim Przedmieściu, przy Wiejskiej, czy placu Bankowym. Albo jest wspólna droga, albo wspólne stanie w miejscu, albo każdy idzie w swoją stronę, czasem nawet przeciwną. Wspólna droga jest lepsza. Lepiej być pielgrzymem nadziei, idącym pośród innych pielgrzymów nadziei, niż iść samotnie. A najgorzej jest być włóczęgą rozpaczy – podkreślał.

Abp Adrian Galbas. Kim jest nowy metropolita warszawski?

Adrian Józef Galbas urodził się 26 stycznia 1968 r. w Bytomiu, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią. W 1987 r. został przyjęty do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym SAC w Ołtarzewie. Śluby wieczyste złożył 8 września 1993 r. w Zakopanem. 7 maja 1994 r. w Ołtarzewie przyjął święcenia prezbiteratu.

W latach 1995-1998 studiował teologię pastoralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był jednocześnie studentem Wyższej Szkoły Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa przy KUL. W latach 1998-2002 był prefektem alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, a od 2002 do 2005 r. radcą w Zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC. W latach 2002-2003 był Sekretarzem ds. Apostolstwa w Częstochowie. W 2003 r. został proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu i był nim do 2011 r. Jednocześnie, od 2008 do 2011 r. pełnił po raz kolejny funkcję radcy w Zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC w Poznaniu.

W 2012 r. otrzymał tytuł doktora teologii w zakresie teologii duchowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2011-2019 był Przełożonym Prowincjalnym Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. 12 grudnia 2019 r. został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem pomocniczym diecezji ełckiej, ze stolicą tytularną Naisso. Sakrę biskupią przyjął 11 stycznia 2020 r. w katedrze pw. św. Wojciecha w Ełku.

4 grudnia 2021 r. został mianowany przez papieża arcybiskupem koadiutorem archidiecezji katowickiej. W Konferencji Episkopatu Polski jest przewodniczącym Rady ds. Apostolstwa Świeckich, a także członkiem Zespołu przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Czytaj też:

Nowy metropolita warszawski. Zastąpi kardynała NyczaCzytaj też:

Odnawia katedrę, ale… ukrywa wiarę. Patologie europejskiego laicyzmu