Odnawia katedrę, ale… ukrywa wiarę. Patologie europejskiego laicyzmu

Kościół nie powinien mieszać się do polityki; trzeba zerwać z wpływem na państwo… Konieczność zbudowania jakiejś formy „dialogu” i radosnej koegzystencji z laickim państwem głoszą też coraz to kolejni publicyści, dawniej prawicowi. Jakiś czas temu w buty tego środowiska wszedł nawet kardynał Kazimierz Nycz, deklarując, że Kościół nie powinien oprotestowywać legalizacji związków partnerskich. W końcu Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie – prawda?

Na to, jak laicyzm wygląda w praktyce, zwrócił kilka dni temu uwagę główny architekt kierujący renowację spalonej katedry Notre-Dame w Paryżu, Philippe Villeneuve. W jednym z wywiadów powiedział, że jest wierzącym katolikiem, dlatego kiedy w 2019 roku powierzono mu ważne zadanie odbudowy świątyni postanowił prosić o pomoc Matkę Bożą. Problem tylko w tym, że… nie mógł publicznie nikomu o tym powiedzieć. Jak stwierdził, ze względu na państwowy laicyzm jego ufność w opiekę Maryi musiała pozostać sekretem; może o tym powiedzieć tylko dlatego, że przestał już pełnić urząd publiczny.