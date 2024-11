Nowy metropolita warszawski. Zastąpi kardynała Nycza

Papież Franciszek przyjął rezygnację metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza, który 1 lutego 2025 r. skończy 75 lat. Jego następcą mianował abp. Adriana Galbasa, dotychczasowego metropolitę katowickiego.

Abp Galbas nowym metropolitą warszawskim

Adrian Józef Galbas urodził się 26 stycznia 1968 r. w Bytomiu, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią. W 1987 r. został przyjęty do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym SAC w Ołtarzewie. Śluby wieczyste złożył 8 września 1993 r. w Zakopanem. 7 maja 1994 r. w Ołtarzewie przyjął święcenia prezbiteratu.

W latach 1995-1998 studiował teologię pastoralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był jednocześnie studentem Wyższej Szkoły Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa przy KUL. W latach 1998-2002 był prefektem alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, a od 2002 do 2005 r. radcą w Zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC. W latach 2002-2003 był Sekretarzem ds. Apostolstwa w Częstochowie. W 2003 r. został proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu i był nim do 2011 r. Jednocześnie, od 2008 do 2011 r. pełnił po raz kolejny funkcję radcy w Zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC w Poznaniu.

W 2012 r. otrzymał tytuł doktora teologii w zakresie teologii duchowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2011-2019 był Przełożonym Prowincjalnym Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. 12 grudnia 2019 r. został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem pomocniczym diecezji ełckiej, ze stolicą tytularną Naisso. Sakrę biskupią przyjął 11 stycznia 2020 r. w katedrze pw. św. Wojciecha w Ełku.

4 grudnia 2021 r. został mianowany przez papieża arcybiskupem koadiutorem archidiecezji katowickiej. W Konferencji Episkopatu Polski jest przewodniczącym Rady ds. Apostolstwa Świeckich, a także członkiem Zespołu przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

