Sasin ostro do Tuska. "Proszę wreszcie zamilknąć i przestać szkodzić"

We wtorek rano były premier polskiego rządu Donald Tusk wydał oświadczenie, w którym zapowiada osobisty bojkot majowych wyborów prezydenckich. – Chcę dzisiaj powiedzieć bardzo otwarcie, dlaczego nie będę uczestniczył 10 maja w procedurze głosowania, przygotowanej przez ministra Sasina i PiS. Celowo unikam słowa wybory, ponieważ (…) ta sytuacja przygotowana przez rządzących na 10 maja nie ma z wyborami nic wspólnego – powiedział w nagraniu opublikowanym na YouTubie. Jednocześnie Tusk zaapelował do Polaków, by również nie brali udziału w głosowaniu.

Do słów byłego premiera odniósł się wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który nadzoruje proces organizacji wyborów korespondencyjnych w maju. Polityk zwrócił się do Tuska za pośrednictwem Twittera.

"Dziś jak nigdy aktualne jest słowo - Konstytucja. To Konstytucja jasno określa terminarz wyborów prezydenckich i żaden były polityk z zagranicy nie powinien nawoływać do ich bojkotu" – stwierdził Sasin. "Panie Donald Tusk, proszę wreszcie zamilknąć i przestać szkodzić Polsce" – napisał wicepremier.