Rzecznik Episkopatu o fenomenie Jana Pawła II. "Był przyjacielem każdego człowieka"

Ks. Rytel-Andrianik docenił wielkość Karola Wojtyły, który był wzorem dla wielu, choć duża część ludzi nigdy go nie poznała. – Fenomen św. Jana Pawła II polega na tym, że był i jest on przyjacielem każdego człowieka. Wiele osób, chociaż go nigdy w życiu osobiście nie spotkało, czuje, że jest on w jakiś sposób im bliski. Jest również bardzo wielu, którzy mieli okazję zamienić z nim chociaż kilka słów i wtedy są to spotkania, które zapamiętali na całe życie – mówi nam rzecznik KEP.

Rzecznik Episkopatu wspomniał, przy okazji rocznicy urodzin Jana Pawła II o akcji, która ma za zadanie propagować pamięć o nim. – Tę bliskość, która trwa, mimo że Jana Pawła II z nami nie ma fizycznie, potwierdzają owoce akcji #ThankYouJohnPaul2. Odpowiedziało na nią tysiące osób. Akcja stała się bardzo popularna nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach Europy i świata. Można powiedzieć, że to wyraz pamięci całego świata o świętym Papieżu Polaku, wdzięczności wobec niego. Poprzez inicjatywę #ThankYouJohnPaul2 możemy w dniu jego 100. urodzin obdarować go wpisami z podziękowaniami za świadectwo jego życia, za jego słowa, działania, uśmiech. Akcja w mediach społecznościowych polega na zamieszczaniu podziękowań dla Papieża Polaka. Hasztag wyrażający wdzięczność i miłość do Jana Pawła II łączy ludzi na całym świecie, bez względu na narodowość, granice, poglądy czy wyznanie. Wpisy pochodzą m.in. od osób z Polski, Włoch, Niemiec, USA, Kanady, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Słowacji, Węgier, Czech, Ukrainy, Japonii, Boliwii, Argentyny, Brazylii, Meksyku, Izraela, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny – podsumował.