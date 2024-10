Duży lokal w centrum Warszawy na potrzeby muzułmanów? Zamieszanie wokół konkursu

Poseł klubu PiS Sebastian Kaleta zaalarmował o zdumiewającej decyzji warszawskich urzędników ze Śródmieścia. Burmistrz dzielnicy zaprzeczył i przedstawił inną wersję.

Kaleta: Meczety Platformy

"W Warszawie powstają Meczety Platformy. Ratusz poinformował właśnie, że wynajmie część słynnego MDM w centrum Warszawy na potrzeby muzułmanów. 690 m2 będzie wynajęte pod meczet. To przygotowania na przyjęcie Migrantów Tuska?" – napisał Kaleta w poście opublikowanym na X.

Parlamentarzysta załączył do wpisu zdjęcia wspomnianego budynku i zrzut ekranu z informacją o zakończeniu konkursu Zarządu Dzielnicy Śródmieście na najem lokali użytkowych.

Centrum dla muzułmanów

"Komunikat o zamknięciu prac Komisji Konkursowej oraz wstępnym wyniku konkursu. Uprzejmie informujemy, że został zamknięty konkurs ofert na najem lokali użytkowych nr 34/2024 ogłoszony w dniu 12.09.2024 roku na podstawie uchwał Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy nr 13444/2024 z dnia 07.02.2024 r., nr 13591/2024 z dnia 28.02.2024 r. oraz nr 21/2024 z dnia 28.05.2024 г. Wstępny wynik konkursu nr 34/2024” – czytamy.

Tym sposobem, jeśli dojdzie do zawarcia umowy, Muzułmańska Fundacja na Rzecz Edukacji i Integracji będzie miała do dyspozycji 690,79 m3 lokalu przy Marszałkowskiej 45/49. Wskazany rodzaj działalności to "restauracja, sklep spożywczy, dom kultury (sale konferencyjne i wystawowe) z kaplicą (z salą modlitewną)". Zaoferowany miesięczny czynsz brutto wynosi 26 766,00 zł.

twitter

"Od Warszawy się zacznie"

Dziennikarz Wojciech Mucha zwrócił uwagę, że Warszawa może zatem podzielić los wielu innych europejskich dużych miast.

"Nie ma się co dziwić, tak będą wyglądać centra miast, a od Warszawy się zacznie – meczety, kebaby, serwisy z telefonami komórkowymi, męscy fryzjerzy i wyspecjalizowane sklepy z żywnością z całego świata. Ta część Warszawy (Śródmieście Płd. od Centralnego, przez Emilii Plater do MDM i Płn. – okolice Nowego Światu / Chmielna) ma wszelkie predyspozycje by się stać takim North Dublin, jeszcze kilka lat. Sprzyja temu wszystko, a przede wszystkim masowe ucieczki dotychczasowych mieszkańców" – napisał.

"Niestety. Takie miejsce jak to będzie naturalnym magnesem dla innych muzułmanów, by szukać miejsca zamieszkania w tej okolicy i zacząć tworzyć zwartą wspólnotę" – skomentował Kaleta.

Burmistrz: Będę rekomendował niepodpisywanie umowy

Post skomentował także wiceminister Cezary Tomczyk. Polityk KO załączył wpis, w którym Aleksander Ferens przedstawił inną wersję i oznajmił, że będzie rekomendował niepodpisywanie umowy.

twitterCzytaj też:

Demonstracja w Niemczech. Muzułmańscy imigranci domagają się ustanowienia prawa szariatuCzytaj też:

Konfederacja: Strategia Tuska ma zalegalizować migrację. Przypominamy nasz projekt