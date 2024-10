Konfederacja: Strategia Tuska ma zalegalizować migrację. Przypominamy nasz projekt

Partie opozycyjne, Konfederacja i PiS sprzeciwiają się tworzeniu w Polsce Centrów Integracji Cudzoziemców i zwracają uwagę, że aby to zatrzymać potrzebny jest szeroki opór społeczeństwa. PiS wraca z postulatem przeprowadzenia w kwestii imigrantów referendum. Jarosław Kaczyński zaapelował do Donalda Tuska, żeby złożył podpis pod wnioskiem. Wówczas w jednoznaczny sposób premier potwierdziłby swój deklaratywny zdecydowany sprzeciw wobec nielegalnej migracji.

Władza planuje w Polsce centra dla imigrantów

Politycy Konfederacji zwracają uwagę, że jeszcze nie jest za późno, by Polska była mądra przed szkodą i podkreślają, że to, co należy zrobić, to zdecydowanie zaostrzyć procedury imigracyjne oraz ograniczyć liczbę imigrantów, którzy napływają do naszego kraju. Tymczasem pomysł budowania ośrodków dla nielegalnych cudzoziemców ma charakter proimigracyjny i stoi z tym w ewidentnej sprzeczności.

Konfederacja przypomina swój 12-punktowy pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej. W piątek w Sejmie odbyła się konferencja prasowa podczas której posłowie Witold Tumanowicz i Włodzimierz Skalik apelowali o wdrożenie propozycji Konfederacji.

Konfederacja: Cywilizacja Łacińska jest przedmiotem agresji

Poseł Tumanowicz podkreślił, że Konfederacja nie zgadza się ani na pakt migracyjny Unii Europejskiej, ani na podrzucania do Polski imigrantów z Niemiec. Zwrócił uwagę, że skala napływu migrantów do Polski już teraz jest zdecydowanie zbyt duża.

Włodzimierz Skalik podkreślił, że Polska i Polacy muszą być chronieni przed skutkami zarówno nielegalnej, jak i legalnej migracji. – Uważamy, że należy dbać o ochronę naszej wielowiekowej kultury Cywilizacji Łacińskiej, która jest przedmiotem agresji ze strony migracyjnej międzynarodówki, która chce zmienić nasza kulturę poprzez podmianę ludności.

Skalik: Tusk chce zalegalizować migrację

Parlamentarzysta z partii Korona wyraził ocenę, że strategia migracyjna opublikowana przez rząd Donalda Tuska ma na celu nie ograniczanie migracji, ale jej zalegalizowanie.

Przypomnienie pakietu odpowiedzialnej polityki migracyjnej

Projekt Konfederacji składa się z 12 punktów.

1. Likwidacja socjalu dla imigrantów – Państwowe programy socjalne i demograficzne wyłącznie dla polskich obywateli. Brak preferencji dla cudzoziemców w dostępie do usług publicznych. Likwidacja przywilejów emerytalnych dla cudzoziemców.

2. Jak najszybszy powrót uchodźców – Uchylenie automatycznego przedłużania prawa pobytu dla uchodźców po ustaniu sytuacji zagrożenia ich życia. Zlikwidowanie innych zachęt do osiedlania się w Polsce. Organizacyjne wsparcie szybkich powrotów do krajów pochodzenia.

3. Limit napływu migrantów – Przywrócenie kontroli nad napływem imigracji spoza UE. Ustalenie rocznego limitu pozwoleń na wjazd z konkretnych krajów. Wstrzymanie napływu muzułmanów.

4. Dekoncentracja migracji – wprowadzenie maksymalnych pułapów procentowych imigrantów na jednostkę samorządu terytorialnego.

5. Procedury gwarantujące bezpieczeństwo – wprowadzenie ściślejszej weryfikacji imigrantów i likwidacja skróconych procedur imigracyjnych.

6. Zasada "zero tolerancji" – Natychmiastowe wydalenie z kraju imigrantów nielegalnie zatrudnionych i tych, którzy złamali prawo. Podawanie narodowości i obywatelstwa sprawców przestępstw przez policję i prokuraturę. Szybkie i skuteczne procedury deportacji nielegalnych imigrantów.

7. Delegalizacja szariatu – zakaz stosowania barbarzyńskich praktyk szariatu na terytorium Polski oraz finansowania islamu z zagranicy.

8. Zakończenie umiędzynaradawiania szkół wyższych – Pierwszeństwo w przyjmowaniu na uczelnie publiczne i do akademików dla polskich obywateli. Likwidacja preferencji finansowej na rzecz obcokrajowców w finansowaniu szkolnictwa wyższego. Składanie wniosków o polskie granty i stypendia w języku polskim.

9. Ochrona języka polskiego – Wzmocniona ochrona prawna języka polskiego w sferze publicznej. Język polski jedynym językiem urzędowym w Polsce.

10. Presja integracyjno-asymilacyjna – wprowadzenie obowiązku opanowania języka polskiego w dwa lata jako warunek przedłużenia prawa pobytu.

11. Obywatelstwo wyróżnieniem – Dziesięcioletnie moratorium na przyznawanie obywatelstwa. Ustalenie wysokich wymagań ustawowych dla starających się o obywatelstwo RP.

12. Powroty Polaków – wspieranie powrotów z Zachodu i repatriacji Polaków z całego świata.

