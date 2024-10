Centra imigracyjne w Polsce. Zajączkowska zwróciła się z pytaniami do KE

Partie opozycyjne, Konfederacja i PiS, mocno sprzeciwiają się planowi tworzenia w Polsce Centrów Integracji Cudzoziemców i zwracają uwagę, że aby to zatrzymać potrzebny jest szeroki opór społeczeństwa. Konfederacja przypomina także swój 12-punktowy pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej, a PiS wraca z postulatem referendum.

Politycy Konfederacji zwracają uwagę, że jeszcze nie jest za późno, by Polska była mądra przed szkodą i podkreślają, że to, co należy zrobić, to zdecydowanie zaostrzyć procedury imigracyjne oraz ograniczyć liczbę imigrantów, którzy napływają do naszego kraju. Tymczasem pomysł budowania ośrodków dla nielegalnych cudzoziemców ma charakter proimigracyjny i stoi z tym w ewidentnej sprzeczności.

Zajączkowska: Uszczelnić granicę, odsyłać imigrantów nielegalnych i socjalnych

Europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik podjęła interwencję w Komisji Europejskiej w sprawie budowy w Polsce 49 Centrów Integracji Cudzoziemców.

"W ten sposób rządzący chcą przygotować Polskę na przyjęcie Paktu migracyjnego, z którego obóz władzy nie chce się wycofać i zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Donald Tusk to patologiczny kłamca, który realizuje politykę Niemiec z 2013 roku, kiedy Angela Merkel zaprosiła na terytorium Niemiec całą masę imigrantów" – argumentuje.

Zajączkowska-Hernik zwraca uwagę, że środki, które mają zostać przeznaczone na Centra Integracji Cudzoziemców, powinno się przeznaczyć na uszczelnianie granic i odsyłanie nielegalnych imigrantów oraz tych, którzy chcą w Polsce tylko pobierać socjal. "Uczmy się na błędach innych państw i bądźmy mądrzy przed szkodą! Nie pozwólmy na realizację Paktu migracyjnego i narażanie bezpieczeństwa Polaków" – podkreśla.

Centra Integracji Cudzoziemców. Pytania Konfederacji do Komisji Europejskiej

Polityk zażądała od Komisji Europejskiej odpowiedzi na następujące pytania:

1. W jakiej części realizowane będzie finansowanie unijne kosztów utworzenia oraz bieżącego funkcjonowania 49 Centrów Integracji Cudzoziemców w Polsce?

2. Ilu szacunkowo migrantów skorzysta z Centrów Integracji Cudzoziemców w Polsce po uruchomieniu ich działalności?

3. Kto i na jakich zasadach będzie kierował migrantów do Centrów Integracji Cudzoziemców w Polsce?

