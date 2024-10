"Jeżeli na to pozwolimy, to pozamiatane". Zajączkowska-Hernik: Kwestia azylu to zasłona dymna

Ewa Zajączkowska z Konfederacji mówiła w Radiu Plus, że kwestia azylu, którą niedawno podniósł Donald Tusk, to tylko "zasłona dymna" przed innymi rozwiązaniami, które szykuje rząd.

– Mówiąc o tym czasowym zawieszeniu prawa do azylu zapominamy czego dotyczy ta strategia migracyjna, która na przykład zakłada powstanie 49 centrów integracji cudzoziemców, które mają być tworzone przez Urzędy Marszałkowskie. I prawda jest taka, że jeżeli jako Polacy pozwolimy na to by takie centra integracji cudzoziemców powstały na terenie Polski no to w zasadzie sprawa jest pozamiatana – mówiła.

Jak dodała, każdy imigrant będzie miał prawo do osobistego asystenta na koszt polskiego podatnika. – Również kłamstwem jest, że fundusze na centra integracji cudzoziemców będą pochodzić z tak zwanego funduszu azylu migracji i integracji, tylko Tusk zapomina dodać, że w latach 2021 – 2027 Polska na ten konkretny fundusz przeznaczy około 60 milionów euro więc tak naprawdę sfinansujemy sobie sami to, że na naszym terenie powstaną takie centra integracji i ja się całkowicie zgadzam, że my potrzebujemy rąk do pracy, do prac sezonowych oczywiście potrzebujemy rąk do pracy tylko to powinno polegać też jeszcze na innym mechanizmie, przede wszystkim na mechanizmie kontroli. Jeżeli wpuszczamy kogoś do naszego państwa skontrolujmy kim ten ktoś jest – mówiła.

Zajączkowska: Wielka ściema

Jak dodała, należy w takim przypadku kontrolować, czy taki ktoś kiedykolwiek był karany, z jakiego państwa pochodzi, jakie ma wyznanie. – Chodzi o to żeby wyciągać wnioski z tego co się dzieje na Zachodzie gdzie powstały wręcz getta czy dzielnice muzułmańskie i tam nawet państwowe służby Niemiec, Francji, Szwecji boją się wejść więc chciałabym bardzo uniknąć czegoś takiego. Być może należałoby sprawdzić na przykład czy ktoś kto przyjeżdża do państwa nie jest czymś zakażony bo też teraz mamy epidemię wielu różnych chorób więc myślę, że pod tym kątem również należałoby sprawdzać potencjalnych imigrantów – mówiła.

– Także cała ta strategia panie redaktorze jest jedną wielką ściemą Donalda Tuska i tak jak powiedziałam jeżeli pozwolimy na to by te centra integracji cudzoziemców w Polsce powstały to sprawa jest załatwiona bo to będzie powodowało to, że będą do nas przysyłani imigranci niekoniecznie zarobkowi ale ci, z którymi Europa Zachodnia nie jest już w stanie sobie poradzić w granicach własnych państw – dodała.

