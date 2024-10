Tusk ogłosił decyzję: Trudna, ale bardzo potrzebna i oczekiwana

O przyjęciu przez rząd strategii migracyjnej poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych premier Donald Tusk.

Rząd przyjął strategię migracyjną. Tusk o "trudnej decyzji"

"'Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo' – czyli strategia migracyjna przyjęta. Decyzja trudna, ale bardzo potrzebna i oczekiwana" – napisał na platformie X.

Przyjęcie tego dokumentu szef rządu zapowiedział podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej. Od tamtej pory propozycja była szeroko komentowana, a jednocześnie mocno krytykowana. Wszystko przez zapowiedź czasowego zawieszenia prawa do azylu.

Co zwiera strategia migracyjna?

O tym, co konkretnie zawiera przyjęta dziś strategia informował wcześniej Money.pl. Z ustaleń dziennikarzy portalu wynika, że dokument zatytułowany "Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030" liczy ponad 30 stron i składa się z ośmiu rozdziałów. Obejmują one tematy takie jak m. in. kwestia dostępu do terytorium, prawa do azylu, dostępu do rynku pracy czy integracji.

Strategia "przyjmuje nadrzędny priorytet bezpieczeństwa". Procesy migracyjne mają być "szczegółowo regulowane i pozostawały pod kontrolą zarówno w zakresie celu przyjazdu, skali napływu, jak i państw pochodzenia cudzoziemców". Zapowiedziano, że "rząd RP będzie domagał się zmiany dotychczasowego podejścia do przyznawania azylu".

Autorzy dokumentu zauważyli, że Polska w ostatnich latach stała się krajem imigracyjnym, a od 2020 roku znacząco rosła liczba wydawanych zezwoleń na pracę czy wiz studenckich dla obywateli państw afrykańskich, azjatyckich oraz bliskowschodnich. Wskazano na konieczność całkowitego odejścia od strategii przyjętej przez rząd Zjednoczonej Prawicy.

Powstanie nowa instytucja?

Ciałem kluczowym dla kształtowania polityki migracyjnej ma być Międzyresortowy Zespół ds. Migracji, którego kompetencje mają być "przeformułowane" pod kątem przyjętej strategii. Zespół ma na bieżąco monitorować jej wdrażanie, tak, aby do końca 2027 roku przeprowadzić "całościowy, śródokresowy przegląd jej realizacji".

Podkreślono też potrzebę utworzenia "odrębnej instytucji na poziomie centralnym, o szerokich kompetencjach w zakresie tworzenia i realizacji polityki migracyjnej". Instytucja ta powinna powstać "na podstawie obecnego Urzędu ds. Cudzoziemców".

Zgodnie z zapowiedzią, polityka wizowa Polski będzie oparta na "modelu selektywnym". Rząd ma na bieżąco formułować zasady, na jakich obywatele innych państw mogą wjechać do Polski. Poziom tej selektywności ma być określony w dwóch wymiarach – krajów, których obywatele mogą korzystać z preferencji w otrzymaniu wiz oraz profilu potencjalnego migranta, np. charakteryzującego się "unikatowymi" umiejętnościami – opisano.

Legalizacja pobytu cudzoziemców

W zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, w dokumencie zapisano dwa działania." Po pierwsze, to wprowadzenie "daleko idącej" cyfryzacji procesów obsługi wniosków o legalizację pobytu (cała procedura opierająca się na aplikacjach internetowych), a po drugie – wdrożenie działań zapobiegających rotacji pracowników w urzędach wojewódzkich i w Urzędzie ds. Cudzoziemców" – czytamy. Z systemu legalizacji pobytu zostaną wyeliminowane podmioty pośredniczące, które nadużywają procedur i występują o zezwolenie na pobyt "dla pozoru".

W planach jest także opracowanie krajowego programu powrotowego, obejmującego cudzoziemców, których obecność w naszym kraju będzie "nieuzasadniona lub niepożądana". Ma składać się z dwóch komponentów: dobrowolnego i przymusowego. Program ma być realizowany we współpracy m.in. z unijnym Frontexem. "Polska będzie także podpisywać umowy o powrotach migrantów do krajów tranzytu oraz pochodzenia w ramach systemu eksternalizacji polityki migracyjnej, oraz wspierać podpisywanie takich umów przez podmioty Unii Europejskiej" – wynika ze strategii.

Czytaj też:

Bruksela reaguje na pomysł Tuska. "Naruszenie zobowiązań"Czytaj też:

Prof. Łętowska o zapowiedzi Tuska: Nie może tego zrobić, to byłby horrorCzytaj też:

Petru nie wierzy Tuskowi ws. azylu: To deklaracje, by zabrać tlen PiS-owiCzytaj też:

Poseł KO krytykuje Sienkiewicza: Takie słowa nie powinny paść