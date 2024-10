Bruksela reaguje na pomysł Tuska. Padło ostrzeżenie

Na zapowiedź szefa polskiego rządu przedstawiciel Komisji Europejskiej zareagował w rozmowie z Politico.

Jest reakcja Komisji Europejskiej na pomysł Tuska

Podkreślił on, że kraje członkowskie "mają międzynarodowe i unijne zobowiązania, w tym obowiązek zapewnienia dostępu do procedury azylowej". W jego ocenie, w tym kontekście plany Polski grożą naruszeniem zobowiązań kraju w zakresie praw człowieka.

– Musimy dążyć do wypracowania europejskiego rozwiązania — takiego, które będzie odporne na hybrydowe ataki Putina i Łukaszenki, bez uszczerbku dla naszych wartości – oświadczył rozmówca portalu z Komisji Europejskiej.

Według przedstawiciela instytucji, narastający kryzys pokazuje, że "nie możemy pozwolić Rosji i Białorusi na wykorzystywanie naszych własnych wartości, w tym prawa do azylu, przeciwko nam i podważanie naszych demokracji".

Tusk zapowiada czasowe zawieszenie prawa do azylu

Premier Donald Tusk podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej, która odbyła się w minioną sobotę zapowiedział rządową strategię migracyjną. Premier przedstawił pierwsze założenia tego projektu. – Żaden rząd w Europie nie zrobił tyle złego w kwestii migracji co rząd PiS – przekonywał.

– My przygotowaliśmy strategię i realizujemy ją de facto od pierwszych dni. Przygotowaliśmy ją na piśmie, przedstawię strategię rządową "Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo". Przedstawię ją teraz, 15-ego, na posiedzeniu rządu, tak aby stała się strategią rządową, bo nam chodzi nam o dokładnie odwrotne podejście do migracji, to znaczy państwo musi odzyskać 100 proc. kontrolę nad tym, kto do Polski przyjeżdża i wjeżdża – stwierdził premier Donald Tusk w trakcie konwencji KO.

Jednym z elementów rządowej strategii ma być czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu. – Będę w Europie domagał się prawa do uznania tej decyzji – oświadczył szef rządu. – Jeśli do Polski chce ktoś przyjechać, musi akceptować polskie standardy, obyczajowość. Musi chcieć się integrować – powiedział.

Czytaj też:

PiS nie odpuszcza ws. imigrantów. Mówi Tuskowi "sprawdzam"Czytaj też:

Kolejny zgrzyt w obozie władzy. Hołownia: To nie jest program koalicjiCzytaj też:

Niemiecka prasa: Niemcy są dla Tuska odstraszającym przykładem