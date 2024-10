Poseł KO krytykuje Sienkiewicza: Takie słowa nie powinny paść

Poseł Koalicji Obywatelskiej w programie "Tłit" (Wirtualna Polska) nie kryła swojego krytycyzmu wobec wypowiedzi europosła.

– Takie słowa nie powinny paść, dlatego że organizacje pozarządowe są istotnym elementem społeczeństwa obywatelskiego. My się nie musimy z nimi zgadzać, one maja prawo krytykować rząd, bo od tego też są – powiedziała Łoboda. – Natomiast nie możemy mówić, że te organizacje są niepotrzebne, odklejone. One są od tego, żeby alarmować, żeby bronić praw człowieka. Jeżeli uważają, że gdzieś te standardy są naruszane, to są od tego, żeby je nagłaśniać – dodała.

Poseł KO jednoznacznie odcięła się od wypowiedzi byłego ministra kultury. – Nie wiem, dlaczego minister Sienkiewicz to powiedział. Nie zgadzam się z takim twierdzeniem, zwłaszcza jako osoba, która z takiego środowiska się wywodzi – powiedziała.

Co z deklaracjami Tuska ws. azylu?

W rozmowie pojawił się również wątek bezpieczeństwa granic i zapowiedzi Donalda Tuska dotyczących zawieszenia prawa azylowego.

– Nie wiem, czy da się znaleźć skuteczne rozwiązanie. To jest wyzwanie, które stoi przed całą Europą i każde z państw próbuje na własny sposób znaleźć rozwiązanie, które pozwoli zabezpieczyć granicę przed napływem osób, które być może napływają ze złymi intencjami – powiedziała Dorota Łoboda. – Wiemy doskonale, że Polska jest narażona i na ataki hybrydowe, i na ataki osób, które są szkolone przez Putina i Łukaszenkę i próbują sforsować naszą granicę, ale to nie znaczy, że na tej granicy nie ma ludzi, którzy uciekają przed wojną, biedą, prześladowaniami w swoich krajach – zaznaczyła.

Poseł KO ponownie – wbrew narracji Bartłomieja Sienkiewicza – zwróciła uwagę na znaczenie NGO-sów. – Organizacje pozarządowe na pewno mają prawo zabierać głos, gdy uważają, że coś powinno być zrobione inaczej – powiedziała.

